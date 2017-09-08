ВАРШАВА, 8 сен – РИА Новости. Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили уверен, что Украина и Грузия сговорились на его счет.

Ранее президент Украины Петр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. В администрации президента это объяснили тем, что Саакашвили предоставил недостоверные данные при его получении. Сам Саакашвили на тот момент находился в США, позднее посетил Польшу, Литву и Венгрию. Он неоднократно сообщал, что намерен вернуться на Украину 10 сентября. Киев заявил, что изучает запрос Грузии об экстрадиции экс-президента.

"Мы все видим, что есть договоренность Порошенко и (бывшего премьера Грузии, миллиардера Бидзины — ред.) Иванишвили. Они сначала шантажируют и пугают меня. Они говорят, что если я приеду на Украину, то я попаду в тюрьму по обвинениям. Которые, на самом деле, никто не признает", — заявил Саакашвили на пресс-конференции в пятницу в Варшаве.

Экс-губернатор Одесской области Украины считает, что "Порошенко решил избавиться от политического оппонента". "Он решил, что меня арестуют и будут передавать Иванишвили, как его персонального заключенного", — добавил Саакашвили.

"Я вас не боюсь. Я прав", — заявил он.

При этом Саакашвили отметил, что является "одним из тех, у кого нет действительного паспорта какой-либо страны и даже водительского удостоверения, которое я потерял несколько лет назад в Грузии". Тем не менее он отметил, что без проблем пересек границу Шенгенской зоны.

"Я человек без гражданства формально и на Украине, но там есть мой дом, моя политическая партия. Я планирую вернуться на Украину и опротестовать решение Порошенко в украинском суде. У них не было права этого делать (лишать гражданства – ред.)", — добавил он. Саакашвили рассказал, что уже в субботу он поедет в польский Перемысль, а оттуда — на украинский пункт пропуска Краковец. "Там меня встретят депутаты Тимошенко, Гриценко и члены моей партии", — сказал он.