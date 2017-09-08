ВАРШАВА, 8 сен – РИА Новости. Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили уверен, что Украина и Грузия сговорились на его счет.
"Мы все видим, что есть договоренность Порошенко и (бывшего премьера Грузии, миллиардера Бидзины — ред.) Иванишвили. Они сначала шантажируют и пугают меня. Они говорят, что если я приеду на Украину, то я попаду в тюрьму по обвинениям. Которые, на самом деле, никто не признает", — заявил Саакашвили на пресс-конференции в пятницу в Варшаве.
Экс-губернатор Одесской области Украины считает, что "Порошенко решил избавиться от политического оппонента". "Он решил, что меня арестуют и будут передавать Иванишвили, как его персонального заключенного", — добавил Саакашвили.
"Я вас не боюсь. Я прав", — заявил он.
"Я человек без гражданства формально и на Украине, но там есть мой дом, моя политическая партия. Я планирую вернуться на Украину и опротестовать решение Порошенко в украинском суде. У них не было права этого делать (лишать гражданства – ред.)", — добавил он. Саакашвили рассказал, что уже в субботу он поедет в польский Перемысль, а оттуда — на украинский пункт пропуска Краковец. "Там меня встретят депутаты Тимошенко, Гриценко и члены моей партии", — сказал он.