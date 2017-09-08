Париж обеспокоен арестом Серебренникова, заявил глава МИД Франции

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Париж обеспокоен ситуацией с арестом режиссера Кирилла Серебренникова и считает это нарушением свободы творчества, заявил глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан.

"Нас беспокоит ситуация, связанная с данным сценаристом, который сделал важный вклад в развитие культурного взаимодействия между нашими странами", — сказал он по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

По словам Ле Дриана, домашний арест Серебренникова, о котором было объявлено в прошлый понедельник, "нас беспокоит, волнует, мы об этом говорим публично, потому что мы считаем, что речь идет о попрании свобод артистического творчества".

Режиссер Кирилл Серебренников, экс-бухгалтер "Седьмой студии" Нина Масляева, гендиректор "Седьмой студии" Юрий Итин и Малобродский являются фигурантами дела о мошенничестве с госсредствамии. В мае в столичном театре "Гоголь-центр" и дома у Серебренникова прошли обыски в рамках дела о хищении госсредств в основанной им некоммерческой организации "Седьмая студия".

По данным следствия, министерство культуры России выделило "Седьмой студии" около 70 миллионов рублей на спектакли и гастроли. Обвиняемые, по мнению следствия, похитили деньги с помощью фиктивных документов об организации спектакля "Сон в летнюю ночь".