Власти Испании подадут иск в КС по поводу закона о порядке отделения

МАДРИД, 8 сен – РИА Новости. Правительство Испании подает иск в Конституционный суд по поводу принятого в ночь на пятницу каталонским парламентом закона о переходном периоде, заявил официальный представитель кабинета министров Иньиго Мендес де Виго.
Такое решение было принято на заседании кабинета министром в пятницу, рассказал он на пресс-конференции. Он назвал принятый каталонскими законодателями закон документом "с минимальными юридическими гарантиями".
Ранее КС принял к рассмотрению четыре других иска правительства по поводу документов, принятых каталонскими властями, о проведении референдума о независимости 1 октября. Таким образом, их действие приостановлено. Однако власти Каталонии отказываются подчиняться решению КС и готовятся проводить референдум.
Их обвиняют в злоупотреблении служебным положением и неподчинении судебным решениям. Накануне генпрокурор Испании Хосе Мануэль Маса заявил, что прокуратура подаст иски в отношении ряда депутатов каталонского парламента и членов Женералитета из-за принятых документов о проведении референдума о независимости. Он также заверил, что правоохранительные органы — Национальная полиция, Гражданская Гвардия, а также каталонские Mossos d'Esquadra предпримут все необходимые действия для обеспечения стабильной ситуации и выполнения закона.