В Евросоюзе обеспокоены распространением радикальных идей через интернет

ТАЛЛИН, 8 сен — РИА Новости, Николай Адашкевич. Евросоюз обеспокоен распространением радикальных экстремистских идей через интернет и ищет возможности их предупреждения без ограничения свободы информации, заявил в пятницу глава МИД Эстонии Свен Миксер.

В Таллине в пятницу завершается неформальная встреча министров иностранных дел стран ЕС. На сегодняшнем заседании основное внимание было уделено необходимости сохранять единство ЕС по различным внешнеполитическим вопросам и предотвращению распространения экстремистских идей и терроризма.

"Радикализация и терроризм — наша общая забота, нам необходимо обмениваться информацией и укреплять сотрудничество. Радикализация распространяется все быстрее, и важную роль в этом играет интернет. Поэтому мы ищем решения, как проводить профилактическую работу таким образом, чтобы не пострадали основные свободы граждан. Ключевые слова здесь – это работа с молодыми людьми, улучшение их образования, занятости и условий жизни", — сказал Миксер на пресс-конференции в Таллине.

Глава МИД отметил, что в плане предотвращения радикализации и экстремизма ЕС многое делает в отношении Турции и других стран региона. Работают эксперты по борьбе с терроризмом, проводятся встречи и консультации в этой области.

"В сотрудничестве с этими странами осуществляются ряд проектов ЕС, направленных на профилактику, в том числе многие мероприятия для молодежи и общественных объединений", — добавил Миксер.