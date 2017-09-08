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В мире

В США заинтересованы в выдаче арестованного в Греции россиянина Винника

15:3908.09.2017
(обновлено: 15:40 08.09.2017)
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© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкФлаги России и США на здании американского посольства в Москве. Архивное фотоФлаги России и США на здании американского посольства в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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АФИНЫ, 8 сен — РИА Новости, Геннадий Мельник. Власти США прислали часть документов по делу гражданина России Александра Винника, арестованного в Греции, однако пришел не весь пакет и дата судебного заседания пока не назначена, сообщил РИА Новости адвокат россиянина.

Россиянин Александр Винник, задержанный в Греции по подозрению в отмывании денег. Архивное фото
© AFP 2017 / Sakis Mitrolidis
Арестованный в Греции россиянин назвал обвинения властей США неправомерными
Винник был арестован 25 июля в гостинице на полуострове Халкидики на севере Греции. В полиции полагают, что 38-летний россиянин с 2011 года руководит преступной организацией, которая владеет и управляет одним из главных сайтов в сфере киберпреступлений в мире — биткоин-биржей BTC-e. Среди обвинений, в частности, легализация доходов от преступной деятельности с помощью обмена криптовалют. По оценкам американских следователей, с момента создания биржи Винником было отмыто не менее 4 миллиардов долларов. Ранее Винник отказался от добровольной экстрадиции в США, до вынесения решения он будет оставаться под стражей в управлении полиции в Салониках.

"Пока дошли не все документы из Соединенных Штатов, но защита полагает, что обвинения в отношении Винника не имеют оснований", — сказал адвокат.

Вид на здание МИД РФ. Архивное фото
© AFP 2017 / Alexander Nemenov
МИД следит за ситуацией с задержанием в Греции россиянина
По его словам, США выдвигают обвинение в отмывании денег с использование платформы электронной биржи BTC-e. "Это дело уникальное не только для Греции, но и для всей Европы", — отметил он.

Он также сообщил, что 60-дневный срок задержания Винника истекал 25 сентября, но теперь его подзащитный считается уже арестованным. "Со среды, дня поступления документов, произошел арест. Так что тот срок уже не считается, и мы находимся уже в процедуре греческой, в процессе экстрадиции", — сказал адвокат, пояснив, что дело будет рассмотрено советом судей.

"Решение его будет "против" экстрадиции или "за". В большинстве такие суды не берут на себя ответственность не согласиться с каким-то государством, а именно с США. В случае согласия на экстрадицию защита подает апелляцию в течение 24 часов, и апелляцию рассматривает верховный суд — Ареопаг в Афинах. После этого решение Ареопага подписывает министр юстиции, но он может и не подписать. Министру юстиции дается право экстрадировать или нет, или экстрадировать в другую страну, если есть такой запрос. Он самостоятельно выносит решение", — пояснил юрист порядок рассмотрения дела.

Россиянин, задержанный в Греции по подозрению в отмывании денег
© REUTERS / Alexandros Avramidis
Арестованный в Греции россиянин отверг все обвинения американских властей
Адвокат заявил, что в других странах 90% дел заканчиваются экстрадицией. "США очень заинтересованы в выдаче Винника", — сказал он.

Говоря об условиях содержания Винника, адвокат сообщил, что жалоб нет. "Тюрьма достаточно приличная, чистая. Александр сам говорит, что у него нет проблем, но он очень простой, скромный человек", — сказал адвокат.

В свою очередь в генеральном консульстве России в Салониках РИА Новости сообщили, что генконсульство принимает все меры для защиты прав гражданина России. Винника посетил в тюрьме генконсул Александр Щербаков.

"Условия содержания нормальные, жалоб нет. Естественно, он не согласен с тем, что ограничена его свобода. Он отвергает все обвинения и в связи с этим считает незаконным свое задержание", — сказал представитель генконсульства.

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В мире
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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Йаххааа!
BTC-e либо конкурент компании какого-нибудь сына сенатора госдепа?
15:41
08.09.2017
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