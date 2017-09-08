В США заинтересованы в выдаче арестованного в Греции россиянина Винника

АФИНЫ, 8 сен — РИА Новости, Геннадий Мельник. Власти США прислали часть документов по делу гражданина России Александра Винника, арестованного в Греции, однако пришел не весь пакет и дата судебного заседания пока не назначена, сообщил РИА Новости адвокат россиянина.
"Пока дошли не все документы из Соединенных Штатов, но защита полагает, что обвинения в отношении Винника не имеют оснований", — сказал адвокат.
Он также сообщил, что 60-дневный срок задержания Винника истекал 25 сентября, но теперь его подзащитный считается уже арестованным. "Со среды, дня поступления документов, произошел арест. Так что тот срок уже не считается, и мы находимся уже в процедуре греческой, в процессе экстрадиции", — сказал адвокат, пояснив, что дело будет рассмотрено советом судей.
"Решение его будет "против" экстрадиции или "за". В большинстве такие суды не берут на себя ответственность не согласиться с каким-то государством, а именно с США. В случае согласия на экстрадицию защита подает апелляцию в течение 24 часов, и апелляцию рассматривает верховный суд — Ареопаг в Афинах. После этого решение Ареопага подписывает министр юстиции, но он может и не подписать. Министру юстиции дается право экстрадировать или нет, или экстрадировать в другую страну, если есть такой запрос. Он самостоятельно выносит решение", — пояснил юрист порядок рассмотрения дела.
Говоря об условиях содержания Винника, адвокат сообщил, что жалоб нет. "Тюрьма достаточно приличная, чистая. Александр сам говорит, что у него нет проблем, но он очень простой, скромный человек", — сказал адвокат.
В свою очередь в генеральном консульстве России в Салониках РИА Новости сообщили, что генконсульство принимает все меры для защиты прав гражданина России. Винника посетил в тюрьме генконсул Александр Щербаков.
"Условия содержания нормальные, жалоб нет. Естественно, он не согласен с тем, что ограничена его свобода. Он отвергает все обвинения и в связи с этим считает незаконным свое задержание", — сказал представитель генконсульства.