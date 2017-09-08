КИЕВ, 8 сен — РИА Новости. Военнослужащие армии Молдавии прибыли на украинско-американские учения Rapid Trident-2017 во Львовскую область Украины, сообщил в пятницу руководитель пресс-службы учений Антон Миронович.

"Военнослужащие ВС Молдавии, которые участвуют в учениях Rapid Trident-2017, успешно прибыли в Международный центр миротворчества и безопасности во Львовской области", — написал Миронович на своей странице в Facebook в пятницу.

Ранее пресс-служба минобороны Украины сообщила, что активная фаза украинско-американских учений пройдет с 11 по 23 сентября во Львовской области. В учениях примут участие более 2,5 тысячи военнослужащих из 15 стран.

В среду правительство Молдавии утвердило участие Нацгвардии в учениях Rapid Trident — 2017. Президент, как главнокомандующий армией, отменил этот указ, однако служащие, по решению правительства, все равно отправились на Украину. Додон позже заявил, что неподчинение кабмина "похоже на узурпацию власти".

Однако группа молдавских военных отправилась на Украину. Додон приостановил постановление правительства об участии представителей контингента Нацармии в учениях и распорядился провести проверки в воинских частях и понизить ответственных лиц в звании. Позже Додон заявил, что в качестве верховного главнокомандующего вооруженными силами Молдавии подписал приказ, которым запрещает участие военнослужащих в учениях, операциях, миссиях, учебных сборах, курсах и любых видах деятельности, проводимых за пределами страны, без его предварительного одобрения. Кроме того, молдавский лидер потребовал отставки замминистра обороны Молдавии Георгия Галбура, который исполняет обязанности главы ведомства.