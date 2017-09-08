КИЕВ, 8 сен — РИА Новости. Военнослужащие армии Молдавии прибыли на украинско-американские учения Rapid Trident-2017 во Львовскую область Украины, сообщил в пятницу руководитель пресс-службы учений Антон Миронович.
"Военнослужащие ВС Молдавии, которые участвуют в учениях Rapid Trident-2017, успешно прибыли в Международный центр миротворчества и безопасности во Львовской области", — написал Миронович на своей странице в Facebook в пятницу.
Ранее пресс-служба минобороны Украины сообщила, что активная фаза украинско-американских учений пройдет с 11 по 23 сентября во Львовской области. В учениях примут участие более 2,5 тысячи военнослужащих из 15 стран.
В среду правительство Молдавии утвердило участие Нацгвардии в учениях Rapid Trident — 2017. Президент, как главнокомандующий армией, отменил этот указ, однако служащие, по решению правительства, все равно отправились на Украину. Додон позже заявил, что неподчинение кабмина "похоже на узурпацию власти".