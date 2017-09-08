Число жертв землетрясения в Мексике выросло до 20 человек

Пациенты около Института социального обеспечения и услуг для государственных работников после землетрясения, ударившегося с южного побережья Мексики в конце четверга в Пуэбла, Мексика. 8 сентября 2017

Пациенты около Института социального обеспечения и услуг для государственных работников после землетрясения, ударившегося с южного побережья Мексики в конце четверга в Пуэбла, Мексика. 8 сентября 2017

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Число жертв землетрясения в Мексике в штате Оахака увеличилось до примерно 20 человек, передает радиостанция W Radio со ссылкой на губернатора штата Алехандро Мурата в Twitter.

"Подтверждаем примерно 20 погибших", — приводит слова губернатора радио.

Ранее сообщалось о десяти погибших в штате Оахака и еще пяти в штатах Чьяпас и Табаско.

Землетрясение магнитудой 8,2 было зафиксировано в 04.49 по времени UTC (07.49 мск). Эпицентр располагался в 119 километрах к юго-западу от населенного пункта Трес-Пикос. Очаг землетрясения залегал на глубине 33 километра. Тихоокеанский центр предупреждения о цунами сообщил об угрозе возникновения разрушительных волн. За ним последовал афтершок магнитудой 5,7.

Тихоокеанский центр предупреждения о цунами (PTWC) сообщил, что максимальная высота волн при цунами после землетрясения достигла одного метра.