В батальоне, где служит Пашинин, опровергли информацию о гибели актера

КИЕВ, 8 сен — РИА Новости. Командир восьмого батальона "Аратта" "Украинской добровольческой армии" Андрей Гергерт опроверг информацию о гибели в Донбассе актера Анатолия Пашинина, сообщает украинское издание "Обозреватель".

Ранее в СМИ сообщалось о гибели Пашинина при обстреле.

"Неправда это все. Вот он рядом со мной стоит — живой и здоровый", — цитирует Гергерта "Обозреватель".

Пашинин, сыгравший в сериале "Грозовые ворота", фильмах "Адмирал" и "Мы из будущего", ранее подтверждал, что воюет в восьмом батальоне "Аратта" в Донбассе. Он заявлял, что в Донбассе "не выполняет долг", а "кайф ловит".

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.