15:1208.09.2017
(обновлено: 15:24 08.09.2017)
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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Россия предлагает ввести в Донбасс не силы ООН, а охрану для наблюдателей ОБСЕ, подчеркнул глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Это не силы ООН, это именно миссия по содействию охране наблюдателей ОБСЕ. Она находится в полном соответствии с логикой минских договоренностей", — сказал российский министр по итогам переговоров с французским коллегой Жан-Ивом Ле Дрианом.
По словам Лаврова, состав охранной миссии будет определен сторонами конфликта — Киевом, а также Донецком и Луганском.