РФ предлагает ввести в Донбасс не силы ООН, а охрану ОБСЕ, заявил Лавров

Переговоры о мире на Украине в 2017 году (362)

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Россия предлагает ввести в Донбасс не силы ООН, а охрану для наблюдателей ОБСЕ, подчеркнул глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Это не силы ООН, это именно миссия по содействию охране наблюдателей ОБСЕ. Она находится в полном соответствии с логикой минских договоренностей", — сказал российский министр по итогам переговоров с французским коллегой Жан-Ивом Ле Дрианом.

По словам Лаврова, состав охранной миссии будет определен сторонами конфликта — Киевом, а также Донецком и Луганском.