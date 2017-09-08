Лавров считает, что оценивать резолюцию СБ ООН по КНДР еще рано

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Пока рано делать прогнозы, какой будет новая резолюция в СБ ООН по КНДР, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы осуждаем провокации, которые устраивает руководство Северной Кореи, запуская баллистические ракеты, взрывая ядерные устройства в нарушение резолюций Совета Безопасности ООН. Сейчас идет работа над новой резолюцией в Совете Безопасности. Пока рано еще делать прогнозы о том, какую форму она примет", — сказал он по итогам переговоров с главой МИД Франции Жан-Ивом Ле Дрианом.

По словам Лаврова, "важно одно для России, для Франции, я надеюсь, тоже — на ряду с давлением на северокорейский режим, чтобы побудить его отказаться от провокаций при осуществлении своих ядерных и ракетных программ, обязательно нужно акцентировать и повышать приоритетность усилий по возобновлению политического процесса".

"Другой альтернативы этим усилиям не существует, если мы хотим надежно и в долгосрочном плане урегулировать ядерную проблему Корейского полуострова", — отметил глава МИД РФ.

Неделю назад КНДР провела испытания баллистической ракеты, которая перелетела через территорию Японии. В настоящее время в Совете Безопасности ООН обсуждается проект новой резолюции, предложенный США и предусматривающий ужесточение санкций против Пхеньяна.