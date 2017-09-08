Украинский разработчик "Сатаны" может предложить мировую Минобороны России

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Представитель украинского КБ "Южное", крупного разработчика ракетно-космической техники, заявил в арбитражном суде Москвы, что предприятие рассматривает возможность предложить российскому министерству обороны мировое соглашение в деле по иску Минобороны к КБ на 1,1 миллиарда рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Просим суд предоставить время для подготовки проекта мирового соглашения", — сказал представитель ответчика.

При этом он поинтересовался у представителя истца, не возражает ли он против направления ответчиком проекта мирового соглашения.

"Я по поводу мирового соглашения информацию руководству передам", — ответил представитель Минобороны. Суд в пятницу отложил слушания на 28 сентября для выяснения вопроса о возможности мирного урегулирования спора.

В этом иске российское оборонное ведомство требует расторгнуть государственный контракт с КБ "Южное" от 29 августа 2003 года. Контракт предусматривал проведение по заказу российского оборонного ведомства украинским госпредприятием опытно-конструкторских работ (ОКР) по продлению сроков эксплуатации комплексов "Воевода" (по классификации НАТО — "Сатана").

Истец также требует взыскать с ответчика 183,6 миллиона рублей неосновательного обогащения (в эту сумму истец оценил оплаченные, но не выполненные работы), более 3 миллионов рублей процентов и 915,6 миллиона рублей неустойки за невыполнение условий контракта. Иск поступил в московский арбитраж в феврале 2017 года.

Представитель КБ "Южное" в суде ранее исковые требования не признал и просил полностью их отклонить. По его словам, передача российской стороне результатов ОКР была остановлена в связи с введенным в августе 2014 года украинскими властями запретом на экспорт в Россию товаров и услуг военного и двойного назначения.

Как пояснил ответчик, это является обстоятельством непреодолимой силы, что подтверждено соответствующим сертификатом Торгово-промышленной палаты Украины. Кроме того, ответчик заявил о пропуске российским министерством обороны годичного срока исковой давности, предусмотренного нормами украинского права, а также о несоблюдении российской стороной обязательного претензионного порядка урегулирования спора.

Конструкторское бюро "Южное" — проектно-конструкторское предприятие, которое совместно со своими партнерами комплексно разрабатывает и сдает "под ключ" сложные наукоемкие проекты, в том числе в космической области. В частности, КБ ведет разработку и поддержку ракет-носителей "Зенит", "Циклон", "Днепр", "Маяк" и других. Производство разрабатываемого конструкторским бюро оборудования осуществляется на днепропетровском заводе "Южмаш".