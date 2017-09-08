Южная Корея обнаружила в воздухе ксенон после ядерного испытания КНДР

Вид на город Сеул с горы Намсан. Архивное фото

Вид на город Сеул с горы Намсан. Архивное фото

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Специалисты зафиксировали частицы ксенона-133 в пробах воздуха, взятых на территории Южной Кореи после ядерного испытания КНДР, сообщил южнокорейский комитет по ядерной безопасности.

Частицы газа ксенон фиксировались южнокорейскими специалистами после всех трех предыдущих ядерных испытаний КНДР. Газ ксенон образуется в результате цепной реакции деления ядер урана.

"По результатам анализа собранных на 8 сентября проб, на стационарных приборах, размещенных на поверхности земли, обнаружено небольшое количество изотопов ксенона-133", — говорится в сообщении на сайте комитета.

Эксперты проводят анализ перемещения частиц, чтобы точно определить, попал ли ксенон на территорию страны с северной части полуострова.

Отмечается, что уровень радиации не выходит за пределы нормальных значений и не несет угрозы населению и окружающей среде.

КНДР в минувшее воскресенье заявила об успешном испытании водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет. Это стало шестым ядерным испытанием Северной Кореи. Незадолго до этого КНДР провела испытания баллистической ракеты, которая перелетела через территорию Японии.

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