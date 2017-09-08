В Испании будут изымать урны для голосования на референдуме по Каталонии

МАДРИД, 8 сен – РИА Новости. Правоохранители Испании будут препятствовать так называемому референдуму о независимости Каталонии 1 октября, в частности, им поручат изымать урны для голосования, сообщает интернет-издание diario.es со ссылкой на имеющуюся у них инструкцию генпрокуратуры страны.

Правоохранительным органам будет приказано также изымать бюллетени, инструкции для членов избирательных комиссий, все материалы, связанные с голосованием, а также готовить отчеты о правонарушениях и передавать их прокуратуре. Эти инструкции будут переданы сотрудникам Национальной полиции, Гражданской Гвардии и каталонским Mossos d'Esquadra уже в пятницу, утверждает издание.

Участие в проведении референдума, согласно инструкции, может быть расценено как неподчинение судебным решениям, растрата государственных средств и должностное преступление, что карается до восьми лет лишения свободы.

Кроме того, прокуратура Таррагоны запросила у суда разрешения провести обыск в типографии в Константи, где печатаются бюллетени для голосования. Со среды сотрудники Гражданской Гвардии находятся у здания типографии и обыскивают выезжающие с его территории автомобили.

Несмотря на то, что Конституционный суд Испании приостановил действие документов каталонских властей о референдуме, заблокировав его проведение, за 24 часа 16 тысяч человек записались волонтерами для участия в его подготовке и проведении, а 560 каталонских мэрий подписали копию декрета о созыве референдума Женералитета, сообщил официальный представитель каталонского правительства Жорди Турул в интервью радиостанции Cadena Ser.

Генпрокурора Испании намерена подать иски в суд по обвинению в уголовных преступлениях в отношении президиума каталонского парламента и членов Женералитета. Как сообщил генпрокурор Хосе Мануэль Маса, Национальная полиция, Гражданская Гвардия, а также каталонские Mossos d'Esquadra предпримут все необходимые действия для обеспечения стабильной ситуации и выполнения закона.

Конституционный суд Испании в четверг принял к рассмотрению иски правительства страны о незаконности принятых парламентом и правительством Каталонии документов, на основании которых они собираются провести референдум о независимости автономного сообщества 1 октября, приостановив, таким образом их действие. Однако власти Каталонии заявили, что не подчинятся судебному решению и проведут референдум.