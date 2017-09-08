В Испании будут изымать урны для голосования на референдуме по Каталонии

МАДРИД, 8 сен – РИА Новости. Правоохранители Испании будут препятствовать так называемому референдуму о независимости Каталонии 1 октября, в частности, им поручат изымать урны для голосования, сообщает интернет-издание diario.es со ссылкой на имеющуюся у них инструкцию генпрокуратуры страны.
Участие в проведении референдума, согласно инструкции, может быть расценено как неподчинение судебным решениям, растрата государственных средств и должностное преступление, что карается до восьми лет лишения свободы.
Несмотря на то, что Конституционный суд Испании приостановил действие документов каталонских властей о референдуме, заблокировав его проведение, за 24 часа 16 тысяч человек записались волонтерами для участия в его подготовке и проведении, а 560 каталонских мэрий подписали копию декрета о созыве референдума Женералитета, сообщил официальный представитель каталонского правительства Жорди Турул в интервью радиостанции Cadena Ser.
Конституционный суд Испании в четверг принял к рассмотрению иски правительства страны о незаконности принятых парламентом и правительством Каталонии документов, на основании которых они собираются провести референдум о независимости автономного сообщества 1 октября, приостановив, таким образом их действие. Однако власти Каталонии заявили, что не подчинятся судебному решению и проведут референдум.