Силовики около 40 раз за неделю нарушили перемирие, заявили в ЛНР

ЛУГАНСК, 8 сен — РИА Новости. Украинские силовики около 40 раз нарушили режим тишины в Донбассе за минувшую неделю, выпустив по территории самопровозглашенной Луганской народной республики 124 боеприпаса, заявил в пятницу на брифинге официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

Контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины договорилась о новом перемирии в Донбассе с полуночи 25 августа. Это уже пятая с начала года попытка сторон прекратить огонь и третья — с начала конфликта для того, чтобы обеспечить режим тишины к 1 сентября.

"За минувшую неделю украинские силовики 37 раз нарушили режим прекращения огня. Всего по территории республики было выпущено 124 различных гранат и снарядов", — сказал Марочко.

По его словам, огонь велся из гранатометов различных типов и стрелкового оружия. Обстрелам подверглись районы семи населенных пунктов ЛНР. "По сравнению с прошлой неделей количество обстрелов со стороны ВСУ сократилось на 15%", — сообщил Марочко.

Как отметил представитель Народной милиции, украинские силовики продолжают вести разведку на северо-западе ЛНР "при помощи беспилотных летательных аппаратов, что идет вразрез минским соглашениям".

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

Читайте подробнее о конфликте на Украине >>