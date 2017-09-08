В ЛНР за неделю из-за боевых действий погибли три человека

Ситуация в ДНР и ЛНР. Сентябрь 2017 (85)

Вид на монумент при въезде в cтаницу Луганскую. Архивное фото

Вид на монумент при въезде в cтаницу Луганскую. Архивное фото

ЛУГАНСК, 8 сен — РИА Новости. Три человека погибли и один был ранен в самопровозглашенной Луганской народной республики за минувшую неделю из-за боевых действий, заявил в пятницу на брифинге официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

Ранее в ЛНР заявили, что украинские силовики 37 раз нарушили перемирие в Донбассе за неделю.

"На этой неделе в результате украинской агрессии потери среди военнослужащих Народной милиции ЛНР составили трое погибших и один раненый", — сказал Марочко.