У Киева есть 40 дней, чтобы определить статус Донбасса, напомнил Дейнего

ЛУГАНСК, 8 сен – РИА Новости. Всего 40 дней осталось у Киева для реализации предусмотренного минскими соглашениями проекта об особом статусе Донбасса, заявил в пятницу на брифинге полпред самопровозглашенной Луганской народной республики на минских переговорах Владислав Дейнего.

Согласно минским договоренностям, Киев обязался предоставить особый статус отдельным районам Донецкой и Луганской областей. Соответствующий закон был принят в 2015 году, однако так и не применялся. Законом прописывается, что отдельные районы Донбасса, неподконтрольные Киеву, будут наделены особым статусом лишь после проведения местных выборов по законам Украины и под контролем международных наблюдателей. Однако выборы так и не состоялись, а особый статус для самопровозглашенных ДНР и ЛНР остался на бумаге. Закон был принят сроком на три года, его действие скоро истекает.

"Остается 40 дней, чтобы Украина подготовила законопроект, представила его в Минске, согласовала с нами. Естественно, учла те замечания и внесла правки в этот законопроект, которые будут высказаны в Минске на заседании контактной группы, и в таком виде провела его через голосование в Верховной раде. Подписание, публикация, вступление в силу — сроки практически нереальные для украинской законотворческой ситуации", — пояснил Дейнего.

Он уточнил, что на последнем заседании контактной группы координатор рабочей группы по политическим вопросам от ОБСЕ Пьер Морель дал отрицательную оценку работе украинской стороны. "Прежде всего он сказал о том, что в течение года Украина никоим образом не представила свою позицию по тем вопросам, которые включены в повестку дня. Объективности ради стоит отметить, что это длилось два года почти без малого. В конце 2015 года последний раз эта группа (политическая, — ред.) увидела некоторый документ от украинской стороны, на котором была изложена позиция", — рассказал Дейнего, уточнив, что позиция Киева по этому вопросу на данный момент не сформирована.

Дейнего также заявил, что Киев отказывается публиковать приказы о прекращении огня, несмотря на договоренности о перемирии. "И мы (ЛНР — ред.), и Донецкая народная республика опубликовали эти приказы. После того, как мы их опубликовали, Украина начинает рассказывать о том, что, дескать, "мы такую возможность обсуждали, но мы ни до чего не договорились", и поэтому публиковать такие приказы Украина не собирается. Вот еще один яркий штрих к подходу Украины к договоренностям, к обязательствам", — заявил Дейнего.