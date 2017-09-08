Мариани назвал законными выборы 10 сентября в Крыму

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Крымчане в ходе референдума сами приняли решение о присоединении полуострова к России, поэтому предстоящие в воскресенье выборы законны, заявил депутат Национального собрания Франции Тьерри Мариани, который будет наблюдать за ходом региональных выборов в Крыму.

Единый день голосования в России пройдет 10 сентября. По приглашению Ассоциации наблюдателей "Национальный общественный мониторинг" в Москву приезжают 27 электоральных экспертов из 12 стран, чтобы принять участие в наблюдении за ходом предстоящих выборов.

"Крым сам вернулся в Россию, поэтому мы считаем эти выборы законными. Там был проведен референдум, на котором люди высказали свою политическую волю, поэтому сейчас они голосуют также, как россияне где-нибудь в Ярославе или Владивостоке", — сказал Мариани на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

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