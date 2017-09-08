МИД Украины выразил протест России из-за якобы задержанного украинца Гриба

КИЕВ, 8 сен — РИА Новости. Министерство иностранных дел Украины выразило протест в связи с якобы задержанием в России пропавшего украинца Павла Гриба, сообщается в пятницу на сайте ведомства.

Ранее сотрудник Госпогранслужбы Украины Игорь Гриб заявил о пропаже своего 19-летнего сына Павла, который уехал в белорусский Гомель и не выходит на связь. Отец заявил, что ездил в Гомель и там выяснил, что Павел находится в розыске по статье 205 УК РФ "террористический акт". В четверг Игорь Гриб заявил, что получил от министерства иностранных дел Украины информацию, его сын якобы находится в РФ, в следственном изоляторе в Краснодаре. Источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что Павла Гриба в краснодарском СИЗО нет.

"Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест российской стороне в связи с безосновательным задержанием 25 августа 2017 года 19-летнего гражданина Украины Павла Гриба и содержанием его в СИЗО в городе Краснодар Российской Федерации", — говорится в комментарии ведовства.

МИД Украины требует от российской стороны безотлагательно обеспечить доступ украинских консулов к Грибу, предоставить исчерпывающую информацию о месте, причине и обстоятельствах его задержания, условиях содержания, а также обеспечить его немедленное возвращение на Украину.

В пятницу пресс-служба МВД Белоруссии сообщила, что милиция принимает меры по установлению местонахождения пропавшего Гриба.