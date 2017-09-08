Германия обсудила с США и Францией предложение о миротворцах в Донбассе

БЕРЛИН, 8 сен — РИА Новости, Ангелина Тимофеева. Правительство и МИД ФРГ в четверг обсудили предложение России о размещении миссии ООН в Донбассе с французскими и американскими партнерами, было выражено общее мнение о том, что это может способствовать продвижению в урегулировании, заявил на брифинге в пятницу официальный представитель немецкого внешнеполитического ведомства Мартин Шефер.
Он добавил, что Россия должна внести ясность в вопросы, которые возникли у партнеров по проекту соответствующей резолюции.
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