В Раде оппозиция устроила флешмоб в поддержку возвращения Саакашвили

КИЕВ, 8 сен — РИА Новости. Члены оппозиционной парламентской фракции "Самопомощь" в пятницу развернули на трибуне Верховной рады баннер в поддержку экс-президента Грузии, экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили, который в эти выходные планирует приехать на Украину из-за границы.

Ранее президент Украины Петр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. Сам Саакашвили на тот момент находился в США, позднее он посетил Польшу, Литву и Венгрию. Он выразил намерение вернуться на Украину с территории Польши 10 сентября. Партия Саакашвили "Движение новых сил" в четверг сообщила, что его готовы встречать на границе 27 депутатов Верховной рады, в том числе лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко.

Как следует из прямой трансляции из зала заседаний украинского парламента, которую в пятницу ведет телеканал "Рада", представители "Самопомощи" во время выступления с трибуны коллегии по фракции Егора Соболева развернули транспарант с надписью "Никто не может быть произвольно лишен права на въезд в свою страну".

В своем выступлении Соболев сообщил, что намерен в эти выходные поехать на границу с Польшей встречать Саакашвили. Соболев заявил, что лишение Саакашвили гражданства не связано с тем, что "он представляет угрозу для украинской национальной безопасности".

"Правда о Саакашвили говорит о том, что национальность, гражданство тут вообще не причем, его преследуют", — сказа Соболев.

В ноябре 2013 года Саакашвили покинул Грузию после вступления в должность нового президента. Главная прокуратура Грузии заочно предъявила Саакашвили обвинения по четырем уголовным делам. Грузинская сторона несколько раз обращалась к украинской с требованием задержать и экстрадировать Саакашвили. Киев заявил, что изучает запрос Грузии об экстрадиции экс-президента.