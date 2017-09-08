Турецкая община ФРГ требует квот для кандидатов с "миграционным прошлым"

БЕРЛИН/МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Турецкая община в ФРГ настаивает на введении квот для кандидатов "миграционного происхождения" при выдвижении на выборы от политических партий в Германии, заявил в пятницу один из председателей общины Атила Карабёрклю.
Председатели общины в пятницу представили документ, в котором изложили свои позиции с интеграционными и политическими требованиями к будущему правительству Германии. Карабёрклю на презентации документа заявил, что в том, что касается представленных в парламенте людей с миграционным прошлым, Германия является "развивающейся страной", поскольку их количество на земельном и федеральном уровне составляет 3-5%.
"Турецкая община в Германии требует введения квот при выдвижении кандидатов от партий: создание квот для людей с миграционным прошлым увеличило бы число кандидатов с миграционным прошлым в избирательных списках", — заявил Карабёрклю на пресс-конференции в Берлине. Он подчеркнул, что без соответствующего участия всех групп населения в различных процессах в немецком обществе "не смогут возникнуть идеи для иммиграционного общества".
Ранее второй председатель общины Гёкай Софуоглу заявил изданиям немецкой медийной сети Redaktionsnetzwerks Deutschlands (RND), что "партии должны всерьез воспринимать желание немецких турок, а не сохранять лишь формальное признание этого". По мнению общины, такие квоты позволят увеличить число кандидатов — выходцев из мигрантов в избирательных списках и стимулируют идентификацию иностранного населения с немецкой партийной системой.
"На самом деле важные будничные темы из жизни выходцев из Турции в настоящий момент полностью находятся в тени конфликта с турецким правительством", — заявил Софуоглу. Он добавил, что альянсу ХДС/ХСС, Левым, Зеленым и свободным демократам на руку, чтобы немецкие турки не отворачивались от них, обращаясь к президенту Турции Тайипу Эрдогану.
В феврале в Стамбуле был арестован немецкий журналист турецкого происхождения Дениз Юджель, он подозревается турецкими властями в участии в террористической организации, неправомерном использовании данных и пропаганде терроризма. В мае по аналогичным обвинениям была арестована немецкая журналистка Мешале Толу. Ранее суд в Турции принял решение об аресте главы турецкого представительства организации Amnesty International Идиль Эсер и еще пятерых правозащитников, в числе которых был гражданин Германии Петер Штойдтнер.