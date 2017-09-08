Турецкая община ФРГ требует квот для кандидатов с "миграционным прошлым"

БЕРЛИН/МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Турецкая община в ФРГ настаивает на введении квот для кандидатов "миграционного происхождения" при выдвижении на выборы от политических партий в Германии, заявил в пятницу один из председателей общины Атила Карабёрклю.

Председатели общины в пятницу представили документ, в котором изложили свои позиции с интеграционными и политическими требованиями к будущему правительству Германии. Карабёрклю на презентации документа заявил, что в том, что касается представленных в парламенте людей с миграционным прошлым, Германия является "развивающейся страной", поскольку их количество на земельном и федеральном уровне составляет 3-5%.

"Турецкая община в Германии требует введения квот при выдвижении кандидатов от партий: создание квот для людей с миграционным прошлым увеличило бы число кандидатов с миграционным прошлым в избирательных списках", — заявил Карабёрклю на пресс-конференции в Берлине. Он подчеркнул, что без соответствующего участия всех групп населения в различных процессах в немецком обществе "не смогут возникнуть идеи для иммиграционного общества".

Помимо прочего турецкая община призывает создать федеральное министерство миграции и интеграции, ввести муниципальное избирательное право для не граждан ЕС, а в средне- и долгосрочной перспективе стремиться к введению и общего избирательного права. Община также выступает за либерализацию при выдаче виз и назначение федерально уполномоченного против расизма и правого экстремизма.

Ранее второй председатель общины Гёкай Софуоглу заявил изданиям немецкой медийной сети Redaktionsnetzwerks Deutschlands (RND), что "партии должны всерьез воспринимать желание немецких турок, а не сохранять лишь формальное признание этого". По мнению общины, такие квоты позволят увеличить число кандидатов — выходцев из мигрантов в избирательных списках и стимулируют идентификацию иностранного населения с немецкой партийной системой.

"На самом деле важные будничные темы из жизни выходцев из Турции в настоящий момент полностью находятся в тени конфликта с турецким правительством", — заявил Софуоглу. Он добавил, что альянсу ХДС/ХСС, Левым, Зеленым и свободным демократам на руку, чтобы немецкие турки не отворачивались от них, обращаясь к президенту Турции Тайипу Эрдогану.

Отношения Турции и Германии в последнее время стали особенно напряженными. По утверждениям Анкары, в Германии нашли убежище многочисленные противники действующих властей, которых Турция подозревает в причастности к попытке госпереворота. Анкара неоднократно запрещала депутатам парламента ФРГ посещать военную базу Инджирлик, где расквартированы немецкие военнослужащие.

В феврале в Стамбуле был арестован немецкий журналист турецкого происхождения Дениз Юджель, он подозревается турецкими властями в участии в террористической организации, неправомерном использовании данных и пропаганде терроризма. В мае по аналогичным обвинениям была арестована немецкая журналистка Мешале Толу. Ранее суд в Турции принял решение об аресте главы турецкого представительства организации Amnesty International Идиль Эсер и еще пятерых правозащитников, в числе которых был гражданин Германии Петер Штойдтнер.