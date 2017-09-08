Ситуация в ДНР и ЛНР. Сентябрь 2017 (85)

ЛУГАНСК, 8 сен — РИА Новости. Подконтрольная Киеву Западная фильтровальная станция прекратила подачу воды в самопровозглашенную Луганскую народную республику, сообщается на сайте предприятия "Лугансквода".

"Западная фильтровальная станция без предварительного уведомления прекратила подачу воды на территорию ЛНР", — говорится в сообщении.

По предварительным данным, причиной стала авария в энергосети.

В начале августа в нескольких населенных пунктах ЛНР был введен режим ЧС из-за проблем с водоснабжением. Полпред ЛНР Владислав Дейнего заявил 20 июля, что республика погасила часть долга за воду, которая поступает с подконтрольной киевским властям территории.

Как рассказал главный инженер "Луганскводы" Дмитрий Бидлюченко, ЛНР получает с территории, подконтрольной Киеву, лишь около десяти процентов потребляемой воды.

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