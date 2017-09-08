Россия готовится подать иск о дипсобственности в США, заявил Рябков

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Россия уже в ближайшее время подаст иск в суд из-за действий США с российской дипсобственностью, сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

Власти США 31 августа потребовали от России прекратить дипломатическую деятельность в здании генконсульства в Сан-Франциско, а также в зданиях торгового представительства в Вашингтоне и отделении торгпредства в Нью-Йорке. Российские дипломаты выполнили это требование ко 2 сентября. В Москве назвали такие действия Вашингтона "рейдерским захватом" российской дипломатической собственности.

"Это произойдет в ближайшее время, к процессу нужно хорошо подготовиться, этим мы сейчас и занимаемся… Мы подадим иск в суд",- сказал Рябков журналистам.