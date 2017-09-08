В Польше запустили информационную кампанию о реформе судебной системы

ВАРШАВА, 8 сен — РИА Новости. Информационную кампанию о реформе судебной системы, цели которой, в числе прочего, — противостояние нападкам и формированию негативного общественного мнения, запустили в Польше.

"Думаю, нет никого в нашем политическом лагере, кто бы не хотел законодательных реформ", — заявила премьер-министр Польши Беата Шидло на презентации кампании в пятницу.

Премьер пояснила, что информационная кампания призвана, в том числе, противостоять нападкам на польскую судебную реформу и формированию негативного общественного мнения. "Сейчас, когда в начале нового политического сезона осенью мы будем работать над изменениями судебной системы, когда появятся президентские законопроекты, стоит, чтобы мы могли дать полную информацию тем, кто ощущает себя недоинформированным, кто хочет знать больше о грядущих изменениях", — сказала Шидло.

"Попытки дискредитации польского правительства, нападки на нас прежде всего в иностранных СМИ, заявления о том, что в Польше идут недемократичные изменения – это явная ложь, и с ложью нужно сражаться", — заявила она, заверив, что правительство никогда не согласится на то, чтобы каким-либо способом Польша или польское государство было дискредитировано в общественном мнении.

В последнее время действия польских властей подвергаются резкой критике Евросоюза. Главным камнем преткновения стало изменение правил функционирования Конституционного суда страны и проходящая в Польше судебная реформа в целом. ЕК в течение года направила Варшаве три рекомендации, заявив, что проводимые законодательные изменения поставят судебную власть в стране под контроль политической.

В конце июля ЕК начала процедуру по предотвращению нарушения законодательства ЕС после публикации в официальном вестнике Польши закона о деятельности общих судов. Эта процедура может привести к обращению в Суд ЕС, если Варшава не изменит свою позицию.

Более того, ЕК пригрозила Польше запуском процедуры, предусмотренной статьей 7 Договора о Европейском Союзе, которая может лишить Польшу права голоса в Совете ЕС в случае констатации Советом "существования явной угрозы серьезного нарушения ценностей" Евросоюза.