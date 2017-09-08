Эрдоган считает, что европейским политикам не нравится усиление Турции

АНКАРА, 8 сен — РИА Новости, Алена Палажченко. Выпады со стороны ведущих европейских политиков в адрес Турции связаны с тем, что им "некомфортно" из-за усиления страны, заявил в пятницу турецкий президент Тайип Эрдоган.
Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель осудила задержание двух граждан Германии в Турции и заявила, что эти действия могут привести к пересмотру отношений Берлина и Анкары. По ее словам, в настоящий момент неприемлемо рассчитывать на продолжение переговоров о новом таможенном соглашении между Турцией и ЕС.
Он напомнил, что в европейских странах препятствовали проведению агитационной кампании перед прошедшим в апреле конституционным референдумом.
"Уже тогда позиция Европы к нам была ясна. Они не позволили нам встречаться с нашими соотечественниками. А ведь это касалось даже не их референдума, а нашего, и у наших граждан было право проголосовать. Но зато лидерам террористов (запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана – ред.) Запад в своих странах позволяет проводить различные кампании и конференции. На уме у них только Турция и Эрдоган. У них выборы (в бундестаг 24 сентября – ред.) и на них как хотят – пусть так и делают", — сказал турецкий президент.
Он усомнился в том, что выпады против лично него и Турции в целом могут прибавить голосов европейским политикам.
Особенно обострились отношения Турции с Австрией, которая настаивает на прекращении переговоров о вступлении страны в организацию, и с Германией, заявившей о пересмотре экономической политики в отношении Анкары, кредитных и инвестиционных программ из-за ареста правозащитников в Турции.