Эрдоган считает, что европейским политикам не нравится усиление Турции

АНКАРА, 8 сен — РИА Новости, Алена Палажченко. Выпады со стороны ведущих европейских политиков в адрес Турции связаны с тем, что им "некомфортно" из-за усиления страны, заявил в пятницу турецкий президент Тайип Эрдоган.

Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель осудила задержание двух граждан Германии в Турции и заявила, что эти действия могут привести к пересмотру отношений Берлина и Анкары. По ее словам, в настоящий момент неприемлемо рассчитывать на продолжение переговоров о новом таможенном соглашении между Турцией и ЕС.

"Это не первые такие заявления. Мы 15 лет их слышим. Но Турция уже не та, что была раньше. И в 2023 году во всех сферах Турция уже будет совсем в другом положении. И именно поэтому им некомфортно", — сказал Эрдоган журналистам в Стамбуле.

Он напомнил, что в европейских странах препятствовали проведению агитационной кампании перед прошедшим в апреле конституционным референдумом.

"Уже тогда позиция Европы к нам была ясна. Они не позволили нам встречаться с нашими соотечественниками. А ведь это касалось даже не их референдума, а нашего, и у наших граждан было право проголосовать. Но зато лидерам террористов (запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана – ред.) Запад в своих странах позволяет проводить различные кампании и конференции. На уме у них только Турция и Эрдоган. У них выборы (в бундестаг 24 сентября – ред.) и на них как хотят – пусть так и делают", — сказал турецкий президент.

Он усомнился в том, что выпады против лично него и Турции в целом могут прибавить голосов европейским политикам.

Отношения ЕС и Турции ухудшились после попытки вооруженного переворота в стране — Евросоюз раскритиковал реакцию турецких властей, массовые аресты и другие меры Анкары и приостановил подготовку к открытию новых глав переговорного досье о вступлении Турции в Евросоюз.

Особенно обострились отношения Турции с Австрией, которая настаивает на прекращении переговоров о вступлении страны в организацию, и с Германией, заявившей о пересмотре экономической политики в отношении Анкары, кредитных и инвестиционных программ из-за ареста правозащитников в Турции.