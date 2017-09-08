Число жертв землетрясения в Мексике возросло до 15

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Общее число жертв мощного землетрясения в Мексике достигло 15 человек, передает телеканал Foro со ссылкой на президента страны Энрике Пенью Ньето.
Землетрясение магнитудой 8,2 было зафиксировано в 04.49 по времени UTC (07.49 мск). Эпицентр располагался в 119 километрах к юго-западу от населенного пункта Трес-Пикос. Очаг землетрясения залегал на глубине 33 километра. Тихоокеанский центр предупреждения о цунами сообщил об угрозе возникновения разрушительных волн. За ним последовал афтершок магнитудой 5,7.
Тихоокеанский центр предупреждения о цунами (PTWC) сообщил, что максимальная высота волн при цунами после землетрясения достигла одного метра.