Число жертв землетрясения в Мексике возросло до 15

Люди собрались на улице в центре Мехико в процессе землетрясения 7 сентября 2017

Люди собрались на улице в центре Мехико в процессе землетрясения 7 сентября 2017

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Общее число жертв мощного землетрясения в Мексике достигло 15 человек, передает телеканал Foro со ссылкой на президента страны Энрике Пенью Ньето.

Как передает телеканал, десять человек погибли в мексиканском штате Оахака. Ранее президент подтвердил гибель пяти человек в результате мощнейшего за последние 100 лет в истории страны землетрясения; по данным телеканала, из них три человека погибли в штате Чьяпас, а еще двое — дети — в Табаско.

Землетрясение магнитудой 8,2 было зафиксировано в 04.49 по времени UTC (07.49 мск). Эпицентр располагался в 119 километрах к юго-западу от населенного пункта Трес-Пикос. Очаг землетрясения залегал на глубине 33 километра. Тихоокеанский центр предупреждения о цунами сообщил об угрозе возникновения разрушительных волн. За ним последовал афтершок магнитудой 5,7.

Тихоокеанский центр предупреждения о цунами (PTWC) сообщил, что максимальная высота волн при цунами после землетрясения достигла одного метра.