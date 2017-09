МОСКВА, 8 сен — РИА Новости, Давид Нармания. В 2016 году Мексика заняла второе место по числу погибших в списке государств, где продолжаются вооруженные столкновения, уступив только Сирии. Нюанс в том, официально никакой войны на территории Мексики нет: стороны противостояния не выдвигают требований, не имеют политической идеологии и не отстаивают какие-либо религиозные идеалы. Но в кровавой битве, которая уже больше десяти лет идет между властями страны и наркокартелями, даже в самый "мирный" 2014 год погибло более 14 тысяч человек.

Общий объем доходов картелей только от продажи наркотиков в США составляет до 64 миллиардов долларов ежегодно. Через Мексику в Соединенные Штаты приходит около 90% наркотрафика. При этом основная статья доходов — это не производство нелегальных веществ, а транзит из Колумбии. Если там кокаин закупается по две тысячи долларов за килограмм, то только за перевозку через границу Мексики и США картели получают около 30 тысяч. Транспортировка в наиболее крупные штаты и Европу позволяет получать более 100 тысяч долларов за килограмм. Конечные покупатели в Соединенных Штатах платят по 180-190 долларов за грамм.

© AP Photo / Marco Ugarte Солдаты приветствуют министра обороны Мексики генерала Сальвадора Сьенфуэгоса в военном лагере № 1 в Мехико © AP Photo / Marco Ugarte Солдаты приветствуют министра обороны Мексики генерала Сальвадора Сьенфуэгоса в военном лагере № 1 в Мехико

Наиболее успешным наркобароном считался Хоакин Гусман Лоэра, которого за невысокий рост (168 сантиметров) прозвали "Эль Чапо" — "Коротышка". В 2011 году его состояние оценивалось в миллиард долларов. Соединенные Штаты объявили награду за его голову в пять миллионов долларов, еще около 3,8 миллионов обещало правительство Мексики. К моменту ареста в 2014 году, его картель Синалоа переправил в США около 500 тонн наркотиков. Через год он сумел сбежать из одной из самых охраняемых тюрем страны по полуторакилометровому тоннелю. В 2016 году его вновь арестовали и депортировали в США.

© AP Photo / Eduardo Verdugo Глава наркокартеля Синалоа Хоакин Гусман, известный как известен как "Эль Чапо", после ареста в Масатлане © AP Photo / Eduardo Verdugo Глава наркокартеля Синалоа Хоакин Гусман, известный как известен как "Эль Чапо", после ареста в Масатлане

Помимо Синалоа можно выделить еще семь крупных картелей: Гольфо, Лос-Цетас, Лос Кабальерос Темплариос, Халиско Нуэва Генерасьон, Бельтран-Лейва, Ла Фамилиа Мичоакана. Часть из них образовалась после отделения от более крупных синдикатов, что не мешает им активно бороться друг с другом.

© AP Photo / Rashide Frias Солдаты покидают частное закрытое сообщество после нападения на военный конвой в Кульякане, Мексика © AP Photo / Rashide Frias Солдаты покидают частное закрытое сообщество после нападения на военный конвой в Кульякане, Мексика

По оценкам экспертов, за 2016 год нарковойна в Мексике унесла более 20 тысяч жизней. Для сравнения, число погибших в Ираке, где идет полномасштабная война, составило около 24 тысяч за аналогичный период. Конфликт в Донбассе, по данным ООН, с 2014 года по настоящий момент унес более 10 тысяч человек.

© AP Photo / Eduardo Verdugo Солдат входит в изрешеченный дом, помеченный символами Картеля Гольфо и Лос-Сетас, в Сьюдад-Виктории © AP Photo / Eduardo Verdugo Солдат входит в изрешеченный дом, помеченный символами Картеля Гольфо и Лос-Сетас, в Сьюдад-Виктории

Фелипе Кальдерон был первым президентом, который объявил войну картелям. За шестилетний срок под его руководством мексиканской армии и полиции удалось ликвидировать или арестовать 25 из 37 самых крупных наркобаронов. Однако, его стратегия, направленная на устранение криминальных лидеров, привела к тому, что организации начали дробиться на более мелкие (образовалось от 60 до 80 новых банд), и это лишь сделало конфликт еще более кровопролитным. Ответным ударом стало убийство около сотни мэров мексиканских городов. К числу источников дохода картелей прибавились похищения людей и вымогательство.

© AP Photo / Rebecca Blackwell Члены семей и сторонники 43 пропавших студентов несут их фотографии во время марша в Мехико © AP Photo / Rebecca Blackwell Члены семей и сторонники 43 пропавших студентов несут их фотографии во время марша в Мехико

В 2012 году пост президента Мексики занял Энрике Пенья Ньето. Он продолжил реализовывать стратегию своего предшественника, число жертв постепенно стало сокращаться, но в 2016 году этот показатель вновь стал расти. Есть и другая проблема — с 2006 года в Мексике без вести пропало 27 тысяч человек.

© AP Photo / Rashide Frias Солдат во время перевозки тел военных, убитых накануне в результате нападения, в Кульякане, Мексика © AP Photo / Rashide Frias Солдат во время перевозки тел военных, убитых накануне в результате нападения, в Кульякане, Мексика

Рост числа преступных группировок, участвующих в криминальной войне, выливается в то, что их членами становятся подростки. Одним из таких парней был "Эль Пончис" — ему было 14 лет, когда его приговорили к трем годам тюрьмы за убийство и пытки. "Я резал им глотки", — заявил он сам на суде.

© AP Photo / Eduardo Verdug Вооруженные люди из Совета самообороны Мичоакана пытаются поймать предполагаемых членов Картеля тамплиеров в городе Нуэва Италия © AP Photo / Eduardo Verdug Вооруженные люди из Совета самообороны Мичоакана пытаются поймать предполагаемых членов Картеля тамплиеров в городе Нуэва Италия

Некоторые пытаются покинуть банды, но лишь немногим это удается. "Я должен был делать это, потому что я знал, что это плохие люди", — говорит 17-летний Мигель, фамилию которого CNN не раскрывает в целях безопасности — "И они делают плохие вещи, чтобы их картели работали". Мигель начал продавать наркотики, когда ему было десять лет.

© AP Photo / Rebecca Blackwell Мальчик смотрит на нанесенный на асфальт контур тела, представляющий жертву мексиканской войны с наркотиками в Мехико © AP Photo / Rebecca Blackwell Мальчик смотрит на нанесенный на асфальт контур тела, представляющий жертву мексиканской войны с наркотиками в Мехико

"Вы можете попасть в банду когда угодно, через кого угодно и в любом возрасте", — рассказывает Джейми, которому семнадцать. Сам он гражданин США, но его семью депортировали из-за обвинений в торговле наркотиками. "Есть парни, которым девять лет, и они уже убивали людей. Лично я застрелил пять человек. И в любой момент нужно быть готовым умереть, и вам нужно принять это как неизбежность", — говорит он. Джейми прихрамывает и опирается на деревянную трость, на которой вырезаны слова "The world is yours" ("Мир принадлежит тебе") — цитата из знаменитого фильма "Лицо со шрамом".