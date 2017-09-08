США
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
Сменить фон
В мире

"В любой момент нужно быть готовым умереть": нарковойны в Мексике

13:3008.09.2017
(обновлено: 13:32 08.09.2017)
0450
© AP Photo / Felix MarquezРебенок помогает своему отцу разместить оружие на КПП в Танцитаро, МексикаРебенок помогает своему отцу разместить оружие на КПП в Танцитаро, Мексика
© AP Photo / Felix Marquez

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости, Давид Нармания. В 2016 году Мексика заняла второе место по числу погибших в списке государств, где продолжаются вооруженные столкновения, уступив только Сирии. Нюанс в том, официально никакой войны на территории Мексики нет: стороны противостояния не выдвигают требований, не имеют политической идеологии и не отстаивают какие-либо религиозные идеалы. Но в кровавой битве, которая уже больше десяти лет идет между властями страны и наркокартелями, даже в самый "мирный" 2014 год погибло более 14 тысяч человек.

Общий объем доходов картелей только от продажи наркотиков в США составляет до 64 миллиардов долларов ежегодно. Через Мексику в Соединенные Штаты приходит около 90% наркотрафика. При этом основная статья доходов — это не производство нелегальных веществ, а транзит из Колумбии. Если там кокаин закупается по две тысячи долларов за килограмм, то только за перевозку через границу Мексики и США картели получают около 30 тысяч. Транспортировка в наиболее крупные штаты и Европу позволяет получать более 100 тысяч долларов за килограмм. Конечные покупатели в Соединенных Штатах платят по 180-190 долларов за грамм.

© AP Photo / Marco UgarteСолдаты приветствуют министра обороны Мексики генерала Сальвадора Сьенфуэгоса в военном лагере № 1 в Мехико
© AP Photo / Marco Ugarte
Солдаты приветствуют министра обороны Мексики генерала Сальвадора Сьенфуэгоса в военном лагере № 1 в Мехико

Наиболее успешным наркобароном считался Хоакин Гусман Лоэра, которого за невысокий рост (168 сантиметров) прозвали "Эль Чапо" — "Коротышка". В 2011 году его состояние оценивалось в миллиард долларов. Соединенные Штаты объявили награду за его голову в пять миллионов долларов, еще около 3,8 миллионов обещало правительство Мексики. К моменту ареста в 2014 году, его картель Синалоа переправил в США около 500 тонн наркотиков. Через год он сумел сбежать из одной из самых охраняемых тюрем страны по полуторакилометровому тоннелю. В 2016 году его вновь арестовали и депортировали в США.

© AP Photo / Eduardo VerdugoГлава наркокартеля Синалоа Хоакин Гусман, известный как известен как "Эль Чапо", после ареста в Масатлане
© AP Photo / Eduardo Verdugo
Глава наркокартеля Синалоа Хоакин Гусман, известный как известен как "Эль Чапо", после ареста в Масатлане

Помимо Синалоа можно выделить еще семь крупных картелей: Гольфо, Лос-Цетас, Лос Кабальерос Темплариос, Халиско Нуэва Генерасьон, Бельтран-Лейва, Ла Фамилиа Мичоакана. Часть из них образовалась после отделения от более крупных синдикатов, что не мешает им активно бороться друг с другом.

© AP Photo / Rashide FriasСолдаты покидают частное закрытое сообщество после нападения на военный конвой в Кульякане, Мексика
© AP Photo / Rashide Frias
Солдаты покидают частное закрытое сообщество после нападения на военный конвой в Кульякане, Мексика

По оценкам экспертов, за 2016 год нарковойна в Мексике унесла более 20 тысяч жизней. Для сравнения, число погибших в Ираке, где идет полномасштабная война, составило около 24 тысяч за аналогичный период. Конфликт в Донбассе, по данным ООН, с 2014 года по настоящий момент унес более 10 тысяч человек.

© AP Photo / Eduardo VerdugoСолдат входит в изрешеченный дом, помеченный символами Картеля Гольфо и Лос-Сетас, в Сьюдад-Виктории
© AP Photo / Eduardo Verdugo
Солдат входит в изрешеченный дом, помеченный символами Картеля Гольфо и Лос-Сетас, в Сьюдад-Виктории

Фелипе Кальдерон был первым президентом, который объявил войну картелям. За шестилетний срок под его руководством мексиканской армии и полиции удалось ликвидировать или арестовать 25 из 37 самых крупных наркобаронов. Однако, его стратегия, направленная на устранение криминальных лидеров, привела к тому, что организации начали дробиться на более мелкие (образовалось от 60 до 80 новых банд), и это лишь сделало конфликт еще более кровопролитным. Ответным ударом стало убийство около сотни мэров мексиканских городов. К числу источников дохода картелей прибавились похищения людей и вымогательство.

© AP Photo / Rebecca BlackwellЧлены семей и сторонники 43 пропавших студентов несут их фотографии во время марша в Мехико
© AP Photo / Rebecca Blackwell
Члены семей и сторонники 43 пропавших студентов несут их фотографии во время марша в Мехико

В 2012 году пост президента Мексики занял Энрике Пенья Ньето. Он продолжил реализовывать стратегию своего предшественника, число жертв постепенно стало сокращаться, но в 2016 году этот показатель вновь стал расти. Есть и другая проблема — с 2006 года в Мексике без вести пропало 27 тысяч человек.

© AP Photo / Rashide FriasСолдат во время перевозки тел военных, убитых накануне в результате нападения, в Кульякане, Мексика
© AP Photo / Rashide Frias
Солдат во время перевозки тел военных, убитых накануне в результате нападения, в Кульякане, Мексика

Рост числа преступных группировок, участвующих в криминальной войне, выливается в то, что их членами становятся подростки. Одним из таких парней был "Эль Пончис" — ему было 14 лет, когда его приговорили к трем годам тюрьмы за убийство и пытки. "Я резал им глотки", — заявил он сам на суде.

© AP Photo / Eduardo VerdugВооруженные люди из Совета самообороны Мичоакана пытаются поймать предполагаемых членов Картеля тамплиеров в городе Нуэва Италия
© AP Photo / Eduardo Verdug
Вооруженные люди из Совета самообороны Мичоакана пытаются поймать предполагаемых членов Картеля тамплиеров в городе Нуэва Италия

Некоторые пытаются покинуть банды, но лишь немногим это удается. "Я должен был делать это, потому что я знал, что это плохие люди", — говорит 17-летний Мигель, фамилию которого CNN не раскрывает в целях безопасности — "И они делают плохие вещи, чтобы их картели работали". Мигель начал продавать наркотики, когда ему было десять лет.

© AP Photo / Rebecca BlackwellМальчик смотрит на нанесенный на асфальт контур тела, представляющий жертву мексиканской войны с наркотиками в Мехико
© AP Photo / Rebecca Blackwell
Мальчик смотрит на нанесенный на асфальт контур тела, представляющий жертву мексиканской войны с наркотиками в Мехико

"Вы можете попасть в банду когда угодно, через кого угодно и в любом возрасте", — рассказывает Джейми, которому семнадцать. Сам он гражданин США, но его семью депортировали из-за обвинений в торговле наркотиками. "Есть парни, которым девять лет, и они уже убивали людей. Лично я застрелил пять человек. И в любой момент нужно быть готовым умереть, и вам нужно принять это как неизбежность", — говорит он. Джейми прихрамывает и опирается на деревянную трость, на которой вырезаны слова "The world is yours" ("Мир принадлежит тебе") — цитата из знаменитого фильма "Лицо со шрамом".

Комментировать
В мире
Комментировать
 



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена