Украинские силовики выпустили более ста мин за сутки, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 8 сен — РИА Новости. Украинские силовики выпустили по территории самопровозглашенной Донецкой народной республики более 100 мин за минувшие сутки, заявил в пятницу журналистам замкомандующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

Контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины договорилась о новом перемирии в Донбассе с полуночи 25 августа. Это уже пятая с начала года попытка сторон прекратить огонь и третья — с начала конфликта для того, чтобы обеспечить режим тишины к 1 сентября.

"На донецком направлении противник применил минометы, БМП, БТР и стрелковое оружие. По прилегающим районам 12 населенных пунктов выпущено 29 мин калибром 120 миллиметров и 66 мин калибром 82 миллиметра", — сказал Басурин.

По его словам, на мариупольском направлении силовики выпустили 15 мин.

Басурин добавил, что в целом за неделю в ДНР зарегистрировали почти 200 нарушений перемирия. "Всего за прошедшую неделю противник 199 раз нарушил режим прекращения огня и применил по территории республики 344 артиллерийских, танковых снарядов и мин калибром 120 и 82 миллиметра", — отметил Басурин.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.