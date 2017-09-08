Источник: ЕС создаст общую поисковую систему по базам данных о террористах

БРЮССЕЛЬ, 8 сен — РИА Новости, Александр Шишло. Евросоюз создает общую поисковую систему по базам данных, в первую очередь биометрических, о террористах и подозреваемых в террористической деятельности, предназначенную для спецслужб и правоохранительных органов стран-членов ЕС, сообщил РИА Новости дипломатический источник в Брюсселе.
"В рамках мер борьбы с терроризмом Европейское агентство операционного управления крупномасштабными IT-системами в области свободы, безопасности и правосудия (eu-LISA) ведет разработку общей поисковой системы, которая свяжет уже действующие базы данных", — сказал собеседник агентства.