В ЕС рассказали, зачем нужны новые санкции против КНДР

БРЮССЕЛЬ, 8 сен – РИА Новости. Евросоюз готовит новые санкции против КНДР, чтобы подтолкнуть Пхеньян к политическому диалогу для решения его ядерной проблемы, заявила глава дипломатии ЕС Федерика Могерини.
В четверг Могерини сообщила, что министры договорились поддержать принятие СБ ООН новых экономических санкций против КНДР, способствовать применению санкций всеми странами, а также решили поддержать новые санкции СБ ООН автономными мерами Евросоюза. По ее словам, теперь начинается работа по подготовке новых автономных санкций ЕС.
КНДР в минувшее воскресенье заявила об успешном испытании водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет. Это стало шестым ядерным испытанием Северной Кореи. Незадолго до этого КНДР провела испытания баллистической ракеты, которая перелетела через территорию Японии.