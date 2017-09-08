Попытки США замалчивать гибель афганцев при бомбардировках беспокоят Россию

МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. Москва обеспокоена попытками США замалчивать факты гибели мирных граждан в результате бомбардировок Афганистана, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Она подчеркнула, что попытки командования сил США замалчивать факты гибели мирных жителей в результате бомбардировок вызывают обеспокоенность.
"Необходимо отметить, что по результатам расследований Пентагоном имевших место ранее инцидентов, включая бомбардировку госпиталя НПО "Врачи без границ" в Кундузе в октябре 2015 года, никто не был привлечен к уголовной ответственности, а виновные получили лишь дисциплинарное взыскание", — добавила официальный представитель МИД РФ.