Ураган "Ирма" ослаб до четвертой категории

ЖЕНЕВА, 8 сен — РИА Новости. Ураган "Ирма", движущийся вдоль островов Карибского бассейна, ослаб до четвертой категории, но продолжает представлять опасность, сообщил Национальный центр США по предупреждению ураганов.

Ураган находится в 90 километрах к северо-западу от острова Большой Инагуа (в составе Багамских островов) и в 795 километрах к юго-востоку от американского Майями.

Скорость ветра достигает 250 километров в час.

Ураган "Ирма" движется вдоль островов Карибского бассейна и на выходных может достичь побережья Флориды. На территории Флориды и прилегающих штатов объявлен режим чрезвычайного положения, в ряде районов объявлена также эвакуация.

"И она была на таком уровне в течение 37 часов. Это самое большое время, которое держалась подобная скорость. Предыдущий рекорд принадлежал урагану, который свирепствовал на Филиппинах", — сообщила на брифинге в пятницу пресс-секретарь Всемирной метеорологической организации (ВМО) Клэр Нуллис.

Она добавила, что подобные ураганы не являются прямым последствием изменения климата. Кроме того, последние исследования ВМО показывают, что из-за глобального потепления количество ураганов может снизиться. Тем не менее, в XXI веке будет больше ураганов самых высоких — 4 и 5 — категорий.

Самыми уязвимыми территориями, пострадавшими от Ирмы, гуманитарные агентства ООН называют Гаити и Доминиканскую Республику. Всемирная продовольственная программа направила в регион дополнительно продовольственные пайки.

По данным Международной Федерации сообществ Красного Креста и Красного Полумесяца, от Ирмы и его последствий может пострадать свыше 1,2 миллиона человек, заявила представитель МФКК Паскаль Меж.

"Нам повезло, что ураган не вышел на берега Гаити. Однако он окажется на берегу во Флориде. В настоящее время самый больший риск для Гаити и Доминиканской Республики представляют наводнения… Опасность несет и ураган Харви, который идет по пятам Ирмы, особенно для маленького населения острова Барбуда, которое может быть полностью эвакуировано", — отметила Меж.

Ураган "Ирма" движется вдоль островов Карибского бассейна и может достичь побережья Флориды на выходных. На территории Флориды и прилегающих штатов объявлен режим чрезвычайного положения, в ряде районов объявлена также эвакуация.

Специалисты считают, что он сильнее урагана "Харви", который в конце августа обрушился на побережье Техаса и привел к катастрофическому наводнению.