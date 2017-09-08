Захарова сравнила обыски в Генконсульстве России в США с терактом в Ливии

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге в Москве сравнила обыски дипсобственности России в США с нападением боевиков на американское посольство в Ливии в 2012 году.

В сентябре 2012 года в результате атаки на посольство в Бенгази в Ливии были убиты четыре американца, в том числе американский посол. Также погибли 10 ливийских полицейских.

"Бывший президент США Барак Обама назвал незаконное вторжение на территорию консульства "покушением на сами идеалы, на которых в свое время была основана ООН". Почему же теперь представители не повстанцев, не революционеров, никаких-то наемников, а представители правоохранительных органов США нарушают те же самые нормы международного права, что и ливийские боевики", — заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захаров на брифинге в Москве.

Власти США 31 августа потребовали от России прекратить дипломатическую деятельность в здании генконсульства в Сан-Франциско, а также в зданиях торгового представительства в Вашингтоне и отделении торгпредства в Нью-Йорке. Российские дипломаты выполнили это требование ко 2 сентября. В Москве назвали такие действия Вашингтона "рейдерским захватом" российской дипломатической собственности. Москва намерена обратиться в суд в связи с действиями американской стороны.