Премьер Бангладеш призвала Мьянму забрать назад бежавших из страны рохинджа

НЬЮ-ДЕЛИ, 8 сен – РИА Новости. Премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина призвала власти соседней Мьянмы забрать назад представителей народности рохинджа, которые бежали из-за боестолкновений в мьянманском штате Ракхайн.

Мьянманские военные и силы безопасности с конца августа проводят в Ракхайне операцию против исламских боевиков проживающих там рохинджа. Операция началась после того, как боевики-рохинджа 25 августа провели скоординированную атаку на несколько полицейских постов и армейские казармы в штате Ракхайн. Более 400 человек погибли. По разным оценкам, в Бангладеш бежали от 146 тысяч до 300 тысяч человек.

"Люди бегут в Бангладеш за убежищем после того, как потеряли все в одном инциденте за другим. Мы делаем все возможное, чтобы помочь им. Кроме того, мы оказываем давление на правительство Мьянмы, чтобы они забрали своих людей из нашей страны. Это то, чего мы хотим", — цитирует бангладешская пресса заявление Хасины на встрече руководства правящей партии "Авами Лиг".

Заседание руководства партии состоялось в четверг вечером после того, как Хасина провела встречу с супругой президента Турции Эмине Эрдоган, которая приехала в Бангладеш для оценки ситуации с беженцами-рохинджа.

"Мьянма должна забрать назад тех, кто пришел в нашу страну за убежищем, и гарантировать их безопасность и средства существования. Инциденты, происходящие в Мьянме, направляли беженцев в Бангладеш с 1974 года. У нас больше незарегистрированных беженцев, чем зарегистрированных", — заявила Хасина.