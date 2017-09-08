Додон настаивает на переходе к президентской форме правления в Молдавии

КИШИНЕВ, 8 сен – РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон заявил на брифинге в пятницу, что нарушив местное законодательство и отправив молдавских военнослужащих на учения на Украину, правительство республики было бы отправлено в отставку, если б в стране действовала президентская форма правления. По его мнению, единственный выход в сложившейся ситуации – переход к президентской форме правления.

В среду правительство Молдавии, несмотря на запрет Додона, утвердило участие молдавских военных в учениях Rapid Trident-2017 на Украине. Однако Додон как главнокомандующий вооруженными силами страны решил отменить постановление правительства. В кабмине заявили, что военные все равно поедут на Украину. Додон позже заявил, что намерение кабмина отправить военных на учения, несмотря на его запрет, "похоже на узурпацию власти". Однако группа молдавских военных отправилась на Украину. Додон приостановил постановление правительства об участии представителей контингента Нацармии в учениях и распорядился провести проверки в воинских частях и понизить ответственных лиц в звании.

По словам Додона, приняв постановление об отправке молдавских военнослужащих на Украину, кабмин нарушил действующее местное законодательство и интерпретировал военные учения как стажировку.

"Видно, как правительство пытается сыграть на различных правовых хитростях, чтобы заставить молдавских военных участвовать в военных учениях НАТО, и очевидно, что премьер-министр пользуется безответственностью некоторых руководителей армии, внедренных в ряды военных либералами-унионистами, антигосударственниками и противниками нейтрального статуса", — подчеркнул Додон.

По его словам, "при президентской форме правления это правительство было бы отправлено в отставку за нарушение конституции".

"Но Молдавия — парламентская республика. В этой ситуации единственный выход для меня — это призвать народ, чтобы была президентская форма правления", — сказал Додон.