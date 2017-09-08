МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. В Москве хотели бы знать, что представители США делают в здании генконсульства России в Сан-Франциско, заявила в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Каким образом все, что сейчас в данный момент происходит на территории здания РФ, где ранее располагалось генеральное консульство в Сан-Франциско, способствует (по версии США) нормализации отношений? Каким образом люди, которых мы не знаем, которых туда никто не приглашал, которые занимаются там вообще не понятно чем, способствуют нормализации двусторонних отношений? Кто их туда направлял, с какой целью? Что они там делают? Почему они себя чувствуют там, как дома? Это собственность РФ, что там делают граждане США?" — задалась вопросами Захарова в ходе еженедельного брифинга, оценивая развитие событий вокруг здания генконсульства РФ в Сан-Франциско.

Власти США 31 августа потребовали от России прекратить дипломатическую деятельность в здании генконсульства в Сан-Франциско, а также в зданиях торгового представительства в Вашингтоне и отделении торгпредства в Нью-Йорке. Российские дипломаты выполнили это требование ко 2 сентября. В Москве назвали такие действия Вашингтона "рейдерским захватом" российской дипломатической собственности. Москва намерена обратиться в суд в связи с действиями американской стороны.