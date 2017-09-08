Глава МИД Британии считает, что ЕС не должен отталкивать Турцию

ЛОНДОН, 8 сен – РИА Новости. Глава МИД Великобритании Борис Джонсон считает, что Евросоюз не должен "отталкивать прочь" Турцию, потому что это "великая страна".

"Мое личное мнение — нам не следует отталкивать Турцию прочь. Турция – это великая страна, стратегически важная", — сказал Джонсон в Таллине, прямую трансляцию выступления ведет сайт Еврокомиссии. В пятницу в Таллине проходит неформальная встреча глав МИД членов ЕС, которые также проведут заседание с коллегами из стран-кандидатов на вступление в Евросоюз и с государствами-участниками инициативы "Восточное партнерство", в число которых входит Украина.

По словам Джонсона, представители стран-участников встречи "едины во мнении, что необходимо удостовериться, что Турция движется в правильном направлении".

"Есть согласие по поводу соблюдения прав человека в Турции, по поводу амнистии, относительно международных служащих, в особенности, журналистов", — добавил представитель Великобритании.

Отношения ЕС и Турции ухудшились после попытки вооруженного переворота в стране — Евросоюз раскритиковал реакцию турецких властей, массовые аресты и другие меры Анкары и приостановил подготовку к открытию новых глав переговорного досье о вступлении Турции в Евросоюз.

Особенно обострились отношения Турции с Австрией, которая настаивает на прекращении переговоров о вступлении страны в организацию, и с Германией, заявившей о пересмотре экономической политики в отношении Анкары, кредитных и инвестиционных программ из-за ареста правозащитников в Турции. Также ФРГ обеспокоена арестами журналистов. Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что ЕС в октябре обсудит возможность приостановки или завершения переговоров о вступлении Турции в союз.