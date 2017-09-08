Глава МИД Британии считает, что ЕС не должен отталкивать Турцию

ЛОНДОН, 8 сен – РИА Новости. Глава МИД Великобритании Борис Джонсон считает, что Евросоюз не должен "отталкивать прочь" Турцию, потому что это "великая страна".
"Мое личное мнение — нам не следует отталкивать Турцию прочь. Турция – это великая страна, стратегически важная", — сказал Джонсон в Таллине, прямую трансляцию выступления ведет сайт Еврокомиссии. В пятницу в Таллине проходит неформальная встреча глав МИД членов ЕС, которые также проведут заседание с коллегами из стран-кандидатов на вступление в Евросоюз и с государствами-участниками инициативы "Восточное партнерство", в число которых входит Украина.
По словам Джонсона, представители стран-участников встречи "едины во мнении, что необходимо удостовериться, что Турция движется в правильном направлении".
Отношения ЕС и Турции ухудшились после попытки вооруженного переворота в стране — Евросоюз раскритиковал реакцию турецких властей, массовые аресты и другие меры Анкары и приостановил подготовку к открытию новых глав переговорного досье о вступлении Турции в Евросоюз.