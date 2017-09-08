Бурджанадзе дала показания в суде против Саакашвили

ТБИЛИСИ, 8 сен — РИА Новости. Экс-спикер парламента Грузии Нино Бурджанадзе дала показания в тбилисском суде против бывшего президента страны Михаила Саакашвили по делу об избиении экс-депутата парламента Валерия Гелашвили, передает в пятницу агентство Sputnik Грузия.

Нападение на Гелашвили было совершено летом 2005 года, вскоре после публикации в прессе его статьи, содержащей критику и оскорбительные высказывания в адрес Саакашвили. Гелашвили был избит бойцами спецназа и получил многочисленные травмы. Следствие считает, что нападение носило заказной характер и к нему причастны Саакашвили, экс-премьер Грузии Вано Мерабишвили, бывший глава специального оперативного департамента Эрекле Кодуа и бывший глава управления этого департамента Гия Сирадзе. Уголовные дела были заведены по статье "превышение служебных полномочий", Кодуа и Сирадзе также обвинялись по статье "незаконное завладение чужим огнестрельным оружием с применением насилия".

"Бурджанадзе дала показания против третьего президента Грузии Михаила Саакашвили по делу об избиении депутата парламента Валерия Гелашвили в 2005 году. Бурджанадзе допросили в Тбилисском городском суде качестве свидетеля", — говорится в сообщении.

Как уточняет агентство, Бурджанадзе заявила, что встретилась с Гелашвили после того, как он подвергся избиению и было "совершенно ясно, что он не был избит в обычной обстановке и что это была спецоперация". Как утверждает Буджанадзе, она обсуждала инцидент и с Саакашвили, который не отрицал того, что был в курсе планируемого избиения, хоть и не сказал, что поручил сделать это.

Около года назад суд признал экс-премьера Мерабишвили виновным по делу об избиении Гелашвили и приговорил к тюремному заключению сроком на шесть лет и девять месяцев. Кодуа и Сирадзе были приговорены к девяти годам заключения.