Очевидец рассказал о землетрясении в Мексике

Люди собрались на улице в центре Мехико в процессе землетрясения 7 сентября 2017

Люди собрались на улице в центре Мехико в процессе землетрясения 7 сентября 2017

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Землетрясение в Мексике чувствовалось даже в его столице Мехико, хотя она находится далеко от эпицентра. Один из жителей города, россиянин Владимир Леонов поделился с РИА Новости своими впечатлениями.

Владимир живет в Мексике уже 17 лет. Сейчас он является хозяином ресторана русской кухни "Колобок".

"Мы уже легли спать, как вдруг я с улицы услышал сигнализацию оповещения – она развешена на улице на специальных столбах. Обычно они срабатывают примерно за 40 секунд до толчка. Обычно, когда она перестает кричать, начинает качать", — рассказал РИА Новости Леонов.

"Earthquake Lights" appear over as 8.1 #EarthQuake rocks #MexicoCity

Stay safe to our friends South of the borderpic.twitter.com/W99zDXZBNy — 🇺🇸 Joe Schmoe🇲🇽 (@US_Citizen_Joe) 8 сентября 2017 г.

По его словам, небольшие землетрясения в столице Мексики происходят довольно часто, местные жители к ним привыкли, но таких сильных толчков еще не было.

"Мы не испугались, у нас хороший новый дом. Например, стены в квартире сделаны из гипсокартона – чтобы сам дом был легче. В общем, мы не сильно испугались, а наша трехлетняя дочь даже не проснулась", — рассказал Владимир.

Они с супругой решили не покидать жилище. "Лифтами при землетрясении пользоваться нельзя, а лестница – это самое опасное место. Так что остались дома", — сообщил мужчина.

Оставшись дома, он стал переписываться с друзьями. "Толчки все ощущали, но паники не было. Никаких разрушений в городе никто не заметил. В целом мы оптимисты, так что все отнеслись к этому событию легко", — говорит он.

По его словам, власти уже объявили, что на следующий день будут закрыты школы в трех штатах, в том числе в самом Мехико. Школы проверят на повреждения и сейсмоустойчивость. Также власти предупредили местных жителей о необходимости быть бдительными и сохранять спокойствие.

Afectaciones en la Iglesia del Señor del Calvario en el Centro de Tuxtla Gutiérrez y en el Seminario Mayor tras el terremoto de 8.4 grados. pic.twitter.com/sswmR5U05M — Andrés Dominguez (@andresreportero) 8 сентября 2017 г.

Землетрясение магнитудой, по разным данным, от 8 до 8,4 было зафиксировано в 04.49 по времени UTC (07.49 мск). Эпицентр располагался в 119 километрах к юго-западу от населенного пункта Трес-Пикос (Мексика). Очаг землетрясения залегал на глубине 33 километра. Тихоокеанский центр предупреждения о цунами сообщил об угрозе возникновения разрушительных волн. За ним последовал афтершок магнитудой 5,7.

Тихоокеанский центр предупреждения о цунами (PTWC) сообщил, что максимальная высота волн при цунами после землетрясения достигла одного метра. После землетрясения у побережья Мексики зарегистрирован 61 подземный толчок с максимальной магнитудой до 6,1, сообщает Национальная сейсмологическая служба страны.

По данным президента Мексики Энрике Пенья Ньето, в результате мощнейшего за последние 100 лет в истории страны землетрясения погибли пять человек.