КИШИНЕВ, 8 сен – РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон потребовал отставки замминистра обороны республики Георгия Галбуры за отправку военных на учения на Украину, вопреки запрету главы государства.
"А также потребовал расследования ситуации в связи с отправкой военнослужащих для участия в военных учениях на Украине и принятия санкций, в том числе понижения в звании или в полного разжалования тех, кто к этому причастен", — заявил он на брифинге.
В среду правительство Молдавии утвердило участие Нацгвардии в учениях Rapid Trident — 2017. Президент, как главнокомандующий армией, отменил этот указ, однако служащие, по решению правительства, все равно отправились на Украину.
Это уже не первый конфликт между президентом Молдавии и правительством страны. Ранее кабмин попросить рассмотреть на Генассамблее ООН вопрос о выводе из страны иностранных войск. Додон назвал инициативу "пустым пиар-ходом". Также правительство стало инициатором ряда недружественных мер в отношении России. Президент, в свою очередь, не раз подчеркивал, что стремится наладить отношения страны с Москвой.