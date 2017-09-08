КИШИНЕВ, 8 сен – РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон потребовал отставки замминистра обороны республики Георгия Галбуры за отправку военных на учения на Украину, вопреки запрету главы государства.

"А также потребовал расследования ситуации в связи с отправкой военнослужащих для участия в военных учениях на Украине и принятия санкций, в том числе понижения в звании или в полного разжалования тех, кто к этому причастен", — заявил он на брифинге.

Кроме того, Додон подписал приказ о том, что без предварительного согласования президента ни один военный не сможет отправиться за границу для участия в военных учениях, стажировках и подобных мероприятиях.

В среду правительство Молдавии утвердило участие Нацгвардии в учениях Rapid Trident — 2017. Президент, как главнокомандующий армией, отменил этот указ, однако служащие, по решению правительства, все равно отправились на Украину.

Додон позже заявил, что неподчинение кабмина "похоже на узурпацию власти". Он распорядился провести проверки воинских частей и понизить в звании офицеров, ответственных за подобную ситуацию.

Это уже не первый конфликт между президентом Молдавии и правительством страны. Ранее кабмин попросить рассмотреть на Генассамблее ООН вопрос о выводе из страны иностранных войск. Додон назвал инициативу "пустым пиар-ходом". Также правительство стало инициатором ряда недружественных мер в отношении России. Президент, в свою очередь, не раз подчеркивал, что стремится наладить отношения страны с Москвой.