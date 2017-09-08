Пушков посоветовал Порошенко изучить опыт "одного грузина"

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Член Совета Федерации Алексей Пушков посоветовал Петру Порошенко "изучать опыт одного грузина". Таким образом сенатор прокомментировал слова украинского президента о Крыме.

Что сказал Порошенко

Крым вновь стал российским регионом по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине. За воссоединение с Россией проголосовали более 95 процентов жителей полуострова.

В четверг Порошенко заявил, что вернуть Крым в состав Украины силовым способом не получится.

"Можно ли рассчитывать отбить Крым у России силой? Реалистично — нет. Уйдет ли она оттуда сама? К сожалению, нет. Но мы можем с вами создать условия, когда Крым станет для России непосильной ношей. <…> Мы должны создать все условия, чтобы ей запекло", — заявил украинский президент, выступая с ежегодным обращением к Верховной раде.

По словам Порошенко, для решения этой задачи Киев задействует все доступные инструменты международного права — санкции, арбитражи, международные платформы, мониторинговые механизмы.

В конце июня стало известно, что Порошенко поручил внести поправки в конституцию страны. Главные изменения должны коснуться десятого раздела, где в шести статьях описан статус "Автономной Республики Крым".

Депутат Верховной рады от Радикальной партии Юрий Чижмарь позднее пояснил, что речь может идти о придании полуострову статуса автономии.

"Не за то взялся"

Комментируя слова Порошенко о полуострове, Пушков посоветовал Порошенко вспомнить историю.

"Порошенко призвал украинцев сделать так, чтобы России из-за Крыма "запекло". Не за то взялся. Был один такой в Грузии. Пусть изучит его опыт", — написал Пушков на своей странице в Twitter.

Политик также посоветовал Украине вернуть не Крым, а долю ВВП на душу населения 1990 года или уровень экономики времен бывшего президента Виктора Януковича. По мнению сенатора, это для Киева "недосягаемая ныне высота".

"Просто болтовня"

Глава крымского парламента Владимир Константинов также посоветовал украинскому президенту позаботиться о собственных жителях.

"Господину Порошенко захотелось вернуть Крым, но он справился хотя бы с той территорией, что у него есть. Главная проблема — удержать существующие территории, напоить и накормить людей, дать им надежду на будущее, а не заботиться о судьбе Крыма. Крымчане определились со своей судьбой, и здесь никаких других версий для нас нет", — сказал Константинов журналистам.

Аналогичную позицию накануне высказал и глава Общественной палаты Крыма Григорий Иоффе. По мнению политика, Киев не сможет вернуть полуостров под свою юрисдикцию.

"Создать условия, чтобы из-за Крыма было трудно России, Порошенко не сможет. Это просто болтовня", — отметил Иоффе, подчеркнув, что Киеву придется смириться с решением крымчан.

Глава Общественной палаты Крыма добавил, что Порошенко прекрасно знает о том, что Крым становится самодостаточным, развивающимся регионом. По мнению Иоффе, украинскому лидеру приходится лгать и заигрывать с националистами, которые могут "снести" его в любое время.

Позиция в мире

Призывы признать Крым российским все чаще раздаются и в Европе. Так, например, в начале августа лидер немецкой Свободной демократической партии (СвДП) Кристиан Линднер заявил, что европейские политики не должны увязывать снятие санкций с полной реализацией Минских соглашений.

"Позитивные промежуточные шаги должны быть оценены. Мы должны попытаться возобновить движение в отношениях с Россией", — заявил лидер немецких либералов в интервью газете Westdeutsche Allgemeine Zeitung

"Безопасность и благосостояние в Европе зависят в том числе от отношений с Москвой. Говорить об этом считается табу, но я боюсь, что пока Крым следует рассматривать как временное решение на неопределенный срок", — добавил политик.

Слова Линднера стали причиной дипломатического скандала. Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что санкции в отношении России необходимо не только сохранить, но и ужесточить.

"Мы очень обеспокоены тем, что некоторые политики снова и снова пытаются игнорировать явные нарушения прав человека или даже их оправдывать, как это делает сейчас лидер СвДП Кристиан Линднер. Этим они поощряют агрессора на дальнейшие злодеяния и становятся соучастниками преступлений Путина", — заявил министр в интервью Bild

Линднер — не единственный немецкий политик, который предлагает наладить отношения с Москвой. Девятнадцатого августа аналогичную позицию по Крыму высказал и кандидат в канцлеры ФРГ, вице-председатель партии "Альтернатива для Германии" Александер Гауланд.

"Правильно признать Крым частью России. Крым никогда не вернется в состав Украины. Санкции ничего не изменят", — сказал он.

При этом политик выразил уверенность, что Россия является "силой в Европе" и ее следует "интегрировать в европейский порядок", одновременно покончив с конфликтом между Москвой и НАТО.