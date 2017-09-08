Власти Малайзии не будут отказывать в убежище беженцам-рохинджа из Мьянмы

БАНГКОК, 8 сен – РИА Новости. Власти Малайзии не будут отказывать в убежище беженцам-рохинджа, прибывающим из Мьянмы морским путем, сообщает в пятницу информационное агентство Рейтер со ссылкой на малайзийский Департамент по обеспечению правопорядка на море.

В ближайшие недели или месяцы в Малайзии ожидают нового притока беженцев-рохинджа из Мьянмы, прибывающих обычно морским путем, в связи с возобновившимися столкновениями и боевыми действиями в штате Ракхайн, заявил агентству генеральный директор Департамента Зулкифли Абу Бакар.

"Мы обязаны предоставлять им предметы первой необходимости для дальнейшего путешествия и затем отправлять обратно в море. Но сейчас, исходя из соображений гуманизма, мы не сможем этого делать", — сказал он.

Ранее Малайзия, не подписавшая Конвенцию ООН о статусе беженцев, официально не принимала рохинджа (рохинья), этнических бенгальцев-мусульман, спасавшихся от этно-религиозных столкновений с буддистами в штате Ракхайн в Мьянме, которые добирались до берегов Малайзии морским путем на переполненных деревянных рыболовных судах. Властями страны было предписано военно-морским силам и гражданскому флоту оказывать беженцам медицинскую помощь в море и предоставлять им припасы, пресную воду и медикаменты для дальнейшего путешествия.

Большинство рохинджа, которым в предыдущие годы удалось высадиться на берег в Малайзии, содержатся в иммиграционных центрах и лагерях временного содержания. По статусу они являются нелегальными мигрантами, им оказывают помощь благотворительные организации. В настоящее время на территории Малайзии находятся около ста тысяч рохинджа. По заявлению генерального директора Зулкифи Абу Бакара, новых судов с беженцами на борту в 2017 году в малайзийские воды пока не заходило, сообщает Рейтер.