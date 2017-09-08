В первый раз увидели: британские дети опешили от вида аудиокассет

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. В Facebook набирает популярность видео, выложенное британцем Джеймсом Крейном (James Crane): мужчина запечатлел своих детей, которым впервые показал аудиокассеты, прослушанные в молодости.

Удивление у пользователей соцсети вызвала реакция детей на этот "артефакт". Подростки крутили в руках кассеты и пытались понять, как с их помощью можно слушать музыку — пытались приложить ретро-носитель к уху, чтобы найти динамик, искали разъем для наушников и гнездо для батареек.

В итоге дети пришли к выводу, что кассету нужно подключить к телевизору, чтобы смотреть клипы в дырочки для перемотки пленки. Это особенно позабавило отца, который решил поделиться роликом на своей странице. Пользователям он пришелся по вкусу: запись собрала более 90 тысяч просмотров и разрослась сотней комментариев.

"Это замечательно. Идеи у ребят очень изобретательные. Но, Джеймс, какой же древней я себя чувствую…", — шутит одна из пользователей.

Другой комментатор спросил у Крейна: неужели его дети настолько глупы, ведь кассеты слушают и по сей день. "Да, но в основном это все-таки не двенадцатилетние дети, да и я сам не пользовался кассетами уже 20 лет. Нет причин, почему они обязаны знать. Конечно, их попытки придумать способ послушать выглядят глупо, но это то, что я нахожу забавным", — ответил отец.