Глава ЕП: решение суда приведет к изменению соглашений по приему мигрантов

РИМ, 8 сен — РИА Новости, Александр Логунов. Решение Суда ЕС, отклонившего требования Венгрии и Словакии по отмене национальных квот на расселение беженцев, приведет к изменению Дублинских соглашений по приему мигрантов, заявил председатель Европарламента Антонио Таяни.

Дублинскими соглашениями от 1990 года, которые затем подписали все государства ЕС, предусмотрено, что ответственность за рассмотрение вопроса о предоставлении убежища лежит на стране, чью границу изначально пересек беженец при въезде в ЕС. "Дублинские" нормы в редакции 2013 года предусматривают, что когда мигрант незаконно пересекает границы ЕС, ответственным за его прием и рассмотрение его заявления является страна въезда.

"Вердикт стал позитивным фактом, потому что он подтверждает как правомочность позиции Европарламента, так и самого этого решения. Кроме того, он содержит очень важный момент, направленный на изменение норм Дублинских соглашений", — сказал Таяни в интервью итальянскому изданию Il Corriere della Sera.

Ранее Суд Евросоюза отклонил иски Венгрии и Словакии, требующих отменить обязательные для стран Евросоюза национальные квоты на расселение беженцев. Суд решил, что этот механизм эффективно и пропорциональным образом помогает Греции и Италии справиться с последствиями миграционного кризиса 2015 года.

По словам председателя Европарламента, Дублинский механизм "признает серьезность чрезвычайной ситуации с беженцами и говорит о том, что проблему нельзя перекладывать на плечи других стран", и решение Суда ЕС будут содействовать его реформированию.

Венгрия и Словакия оспаривали решение от 22 сентября 2015 года, которое обязывает членов ЕС принять 120 тысяч беженцев, прибывших в Грецию и Италию, чтобы снизить миграционное давление на эти два государства. Против данного решения голосовали Венгрия, Румыния, Словакия и Чехия, Финляндия воздержалась. В поддержку позиции Венгрии и Словакии в ходе судебных разбирательств выступила Польша, тогда как Бельгия, Германия, Греция, Италия, Люксембург, Франция, Швеция и Еврокомиссия поддержали Совет ЕС.

"Эти страны (Венгрия и Словакия — ред.) не поддержали солидарность с такими странами, как Италия, которые полностью отдали себя в тот момент, когда те хотели выйти из-под советского ига и избавиться от коммунистических диктатур", — отметил Таяни.