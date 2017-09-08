Глава ЕП: решение суда приведет к изменению соглашений по приему мигрантов

РИМ, 8 сен — РИА Новости, Александр Логунов. Решение Суда ЕС, отклонившего требования Венгрии и Словакии по отмене национальных квот на расселение беженцев, приведет к изменению Дублинских соглашений по приему мигрантов, заявил председатель Европарламента Антонио Таяни.
Дублинскими соглашениями от 1990 года, которые затем подписали все государства ЕС, предусмотрено, что ответственность за рассмотрение вопроса о предоставлении убежища лежит на стране, чью границу изначально пересек беженец при въезде в ЕС. "Дублинские" нормы в редакции 2013 года предусматривают, что когда мигрант незаконно пересекает границы ЕС, ответственным за его прием и рассмотрение его заявления является страна въезда.
"Вердикт стал позитивным фактом, потому что он подтверждает как правомочность позиции Европарламента, так и самого этого решения. Кроме того, он содержит очень важный момент, направленный на изменение норм Дублинских соглашений", — сказал Таяни в интервью итальянскому изданию Il Corriere della Sera.
По словам председателя Европарламента, Дублинский механизм "признает серьезность чрезвычайной ситуации с беженцами и говорит о том, что проблему нельзя перекладывать на плечи других стран", и решение Суда ЕС будут содействовать его реформированию.
"Эти страны (Венгрия и Словакия — ред.) не поддержали солидарность с такими странами, как Италия, которые полностью отдали себя в тот момент, когда те хотели выйти из-под советского ига и избавиться от коммунистических диктатур", — отметил Таяни.