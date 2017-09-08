МВД Белоруссии устанавливает местонахождение пропавшего украинца Гриба

МИНСК, 8 сен – РИА Новости. Белорусская милиция принимает меры по установлению местонахождения пропавшего украинца Павла Гриба, сообщила в пятницу пресс-служба МВД.

Ранее сотрудник Госпогранслужбы Украины Игорь Гриб заявил о пропаже своего 19-летнего сына Павла, который уехал в белорусский Гомель и не выходит на связь. Отец заявил, что ездил в Гомель и там выяснил, что Павел находится в розыске по статье 205 УК РФ "террористический акт". В четверг Игорь Гриб заявил, что получил от министерства иностранных дел Украины информацию, его сын якобы находится в РФ, в следственном изоляторе в Краснодаре. Источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что Павла Гриба в краснодарском СИЗО нет.

"В управление внутренних дел Гомельского облисполкома 31 августа года поступило электронное обращение от гражданина Украины Игоря Гриба о том, что его сын, Гриб Павел, 1998 года рождения, выехал 24 августа на рейсовом автобусе в Гомель на встречу со знакомой и с тех пор его местонахождение неизвестно. По данному факту отделом внутренних дел администрации Железнодорожного района Гомеля проводится проверка", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, удалось установить, что в период пребывания на территории Белоруссии гражданин Гриб сотрудниками органов внутренних дел не задерживался, с заявлениями или по иным обстоятельствам в милицию не обращался.

"По окончании проверки материалы будут направлены в подразделение Следственного комитета для принятия решения о возбуждении уголовного дела по факту безвестного исчезновения гражданина Украины", — указано в сообщении.