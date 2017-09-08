Для напавшего на полицейских в Брюсселе потребовали 15 лет тюрьмы

БРЮССЕЛЬ, 8 сен — РИА Новости, Александр Шишло. Федеральная прокуратура Бельгии потребовала осудить на 15 лет напавшего осенью 2016 года на полицейских в Брюсселе мужчину, которому предъявлено обвинение в "покушении на убийство в контексте террористического акта", сообщила газета Soir.

В октябре 2016 года житель брюссельской коммуны Скарбек Хишам Диоп с ножом напал на двух полицейских, ранив одного из них в шею, второго — в живот. При его задержании пострадал еще один страж порядка. Сам нападавший был ранен в ногу.

Обвиняемый категорически отвергает, что является террористом, утверждая, что действовал в "приступе гнева".

Диоп в прошлом был военным и профессиональным кикбоксером. По данным газеты Derniere heure, ныне 44-летний мужчина, отец пятерых детей, в возрасте шести лет вместе с матерью и братьями был взят в заложники преступником, которого полиция ликвидировала в ходе операции по их освобождению. В 2011 году Диоп был сбит полицейской машиной, когда выводил детей из школы, и он мог затаить ненависть к стражам порядка. По информации радиостанции Premiere, в 2004 году Диоп фигурировал в избирательном списке партии "Гражданственности и процветания", возглавляемой шейхом Бассамой.