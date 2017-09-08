В Мексике зафиксировали шестьдесят один афтершок после землетрясения

Люди собрались на улице в центре Мехико в процессе землетрясения 7 сентября 2017

Люди собрались на улице в центре Мехико в процессе землетрясения 7 сентября 2017

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. После землетрясения у побережья Мексики зарегистрирован 61 подземный толчок с максимальной магнитудой до 6,1, сообщает Национальная сейсмологическая служба страны.

"До 1.50 утра зарегистрирован 61 подземный толчок землетрясения, произошедшего рядом с городом Тонала, (штат) Чиапас", — сообщается на сайте службы.

Землетрясение магнитудой, по разным данным, от 8 до 8,4 было зафиксировано в 04.49 по времени UTC (07.49 мск). Эпицентр располагался в 119 километрах к юго-западу от населенного пункта Трес-Пикос. Очаг землетрясения залегал на глубине 33 километра. Тихоокеанский центр предупреждения о цунами сообщил об угрозе возникновения разрушительных волн. За ним последовал афтершок магнитудой 5,7.

Тихоокеанский центр предупреждения о цунами (PTWC) сообщил, что максимальная высота волн при цунами после землетрясения достигла одного метра.