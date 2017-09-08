Власти Крыма призвали Порошенко не думать о судьбе полуострова

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости, Виктор Лященко. Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что президенту Украины Петру Порошенко стоит думать не о возращении Крыма, а о сохранении территории своей страны и ее жителях.

Ранее Порошенко признал, что Киев не сможет забрать Крым силой. Поэтому призвал создать условия, когда Крым станет для России непосильной ношей. Для этого официальный Киев намерен задействовать все доступные инструменты международного права — санкции, арбитражи, международные платформы, мониторинговые механизмы.

"Господину Порошенко захотелось вернуть Крым, но он справился хотя бы с той территорией, что у него есть. Главная проблема — удержать существующие территории, напоить и накормить людей, дать им надежду на будущее, а не заботиться о судьбе Крыма. Крымчане определились со своей судьбой, и здесь никаких других версий для нас нет", — сказал Константинов журналистам.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".