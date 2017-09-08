У побережья Мексики зафиксировали метровые волны

Люди собрались на улице в центре Мехико в процессе землетрясения 7 сентября 2017

Люди собрались на улице в центре Мехико в процессе землетрясения 7 сентября 2017

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Максимальная высота волн при цунами после сильного землетрясения у побережья Мексики достигла одного метра, сообщает Тихоокеанский центр предупреждения о цунами (PTWC) в Twitter.

"Более высокие волны при цунами наблюдаются в Мексике — высотой до 1 метра", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что самые высокие волны при цунами у берегов Мексики достигают 0,7 метра. Ожидается, что волны могут достичь высоты более 3 метров.

Тихоокеанский центр предупреждения о цунами также сообщил, что для Американского Самоа, Гуама и Гавайев угрозы цунами не объявлено.

Землетрясение магнитудой по разным данным от 8 до 8,4 было зафиксировано в 04.49 по времени UTC (07.49 мск). Эпицентр располагался в 119 километрах к юго-западу от населенного пункта Трес-Пикос. Очаг землетрясения залегал на глубине 33 километра. Тихоокеанский центр предупреждения о цунами сообщил об угрозе возникновения разрушительных волн. За ним последовал афтершок магнитудой 5,7.