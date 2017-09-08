Македония надеется через год-полтора начать переговоры о вступлении в ЕС

БРЮССЕЛЬ, 8 сен – РИА Новости. Македония надеется начать переговоры о вступлении в Евросоюз через год – полтора, заявил журналистам глава македонского МИД Никола Димитров.

"Мы надеемся начать переговоры о вступлении (в Евросоюз) через год – полтора и надеемся убедить их (ЕС), что это также отвечает интересам Европы", — сказал Димитров журналистам перед неформальной встречей министров иностранных дел стран ЕС и стран-кандидатов на вступление в объединение. Его заявление транслировалось службами ЕК.

Официальными кандидатами на вступление в Евросоюз на настоящий момент являются Албания (с 2014 года), Македония (с 2005 года), Черногория (2010 год), Сербия (с 2012 года) и Турция (с 1999 года). При этом переговоры о присоединении к ЕС были начаты с тремя из них: с Турцией (в 2005 году), с Черногорией (с 2012 года) и с Сербией (с 2014 года).